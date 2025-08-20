Exploit médical à Tlemcen : une tumeur cérébrale rare retirée avec succès à l’hôpital de Nedroma

Les hôpitaux algériens continuent de se démarquer, et cette fois, c’est l’Établissement public hospitalier (EPH) d’Abd El Kader Zerhouni de Nedroma à Tlemcen qui est à l’honneur.

Un exploit médical d’envergure a été réalisé par le service de chirurgie générale de l’hôpital. L’équipe médicale, sous la direction du Dr. Nadjib Belfatmi, a mené à bien une opération chirurgicale délicate et extrêmement rare sur le cerveau d’une jeune patiente de 14 ans.

L’équipe médicale a réussi à enlever une tumeur cérébrale causée par une histiocytose, une réussite qui a redonné de l’espoir à toute une famille. Le succès de cette intervention a également été rendu possible grâce au travail de la Dr. Lakhal Nabila, médecin anesthésiste, ainsi qu’à une équipe paramédicale et des anesthésistes compétents.

Cet exploit témoigne de l’excellence, de l’expertise et de l’ingéniosité du Dr. Nadjib Belfatmi dans le domaine de la neurochirurgie. Il prouve une fois de plus que les établissements de santé algériens sont en mesure de relever les défis médicaux les plus complexes.

L’hôpital de Nedroma a exprimé sa fierté face à cette réussite, qui marque un tournant dans les interventions chirurgicales complexes. L’établissement a également réaffirmé son engagement à continuer de servir les patients et de faire progresser la médecine en Algérie.

Une tumeur géante de 14 kg retirée au CHU de Bab El-Oued

Dans la même dynamique d’excellence, une autre intervention spectaculaire a été réalisée au CHU de Bab El-Oued, à Alger. Les chirurgiens du service de chirurgie infantile ont réussi à retirer une tumeur abdominale géante de 14 kg, mesurant 38 cm par 15 cm, chez une enfant.

L’opération s’est déroulée dans des conditions optimales, fruit d’une coordination exemplaire au sein d’une équipe médicale pluridisciplinaire. Le plus remarquable : la patiente a pu rentrer chez elle seulement cinq jours après l’intervention, preuve de l’efficacité du traitement post-opératoire et de la qualité des soins prodigués.

Le CHU a félicité chaleureusement son personnel pour cette performance, soulignant l’engagement continu des équipes médicales à offrir des soins de pointe aux citoyens.

Ces exploits viennent réaffirmer le potentiel et la compétence du corps médical algérien, souvent mis à l’épreuve mais capable de prouesses dans des contextes parfois contraignants.

Ils témoignent aussi des progrès constants de la médecine publique en Algérie, portée par des équipes passionnées, des chirurgiens expérimentés, et une volonté affirmée de faire avancer la qualité des soins dans le pays.