Exploit de l’équipe d’Algérie au Mozambique : Belmadi satisfait de son groupe

Le sélectionneur national se dit content de la précieuse victoire décrochée à Maputo face au Mozambique. Il avoue que le banc de touche bien étoffé dont il dispose est le maillon de la sélection nationale.

La sélection nationale a entamé en force les éliminatoires de la Coupe du Monde-2026. Après une victoire (difficile) face à la Somalie à Alger, elle a réalisé l’exploit à Maputo face au Mozambique. En effet, elle s’est imposée sur le score de deux buts à zéro, au terme d’un match compliqué.

Lors de la conférence de presse d’après-match, Djamel Belmadi se dit content de la victoire, mais aussi satisfait du banc de touche bien étoffé dont il dispose. « On a fait un très bon début de match où on aurait pu marquer à plusieurs reprises. On a bon groupe, je sais ce que j’en ai sur le banc et sur le terrain. Après, c’est une question de choix pour diverses raisons techniques. Le plus important, c’est que la force du groupe est un atout pour nous (…) Comme ce fut le cas face à la Somalie, ceux qui sont rentrés en deuxième mi-temps face au Mozambique ont pu faire la différence, j’en suis satisfait ». A-t-il déclaré.

Selon le driver des Verts, ce sera difficile aux équipes africaines de prétendre à exploit à Maputo, vu le bon niveau de la sélection mozambicaine. « Aucun match n’est facile en Afrique. Et pour preuve, il y a de grandes équipes africaines qui ont été accrochées en ce début des éliminatoires. Le Mozambique est une équipe ayant une bonne technique et qui a joué sans complexe. Je suis persuadé qu’il n’y aura pas beaucoup d’équipes qui vont gagner à Maputo ».

Belmadi vise un nouveau record

Par ailleurs, et en dirigeant son 59ème match à la tête de l’équipe nationale face au Mozambique, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, rejoint le légendaire Rachid Mekhloufi, l’ex-coach des Verts et ancien joueur de la glorieuse équipe du Front de libération nationale (FLN).

Djamel Belmadi est désormais ex-aequo avec Mekhloufi en attendant qu’il poursuive son aventure avec les Fennecs, en étant à distance du recordman des matchs, le cheikh Rabah Saâdane avec 72 rencontres dirigées.