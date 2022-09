Exploit de l’Algérie en Championnat d’Afrique de Boxe: Tebboune réagit

Les boxeurs algériens ont réalisé une participation honorable en Championnat d’Afrique de Boxe à Maputo au Mozambique. Le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, tient à les féliciter.

Le Championnat d’Afrique de boxe s’est déroulé lors du mois en cours à la capitale mozambicaine Maputo. Les boxeurs algériens ont réalisé une bonne participation et le moins que l’on puisse dire, ils ont représenté dignement les couleurs de notre pays. En effet, ils ont réussi à décrocher 15 médailles au total.

Les différentes distinctions étaient l’œuvre, rappelons-le, Roumaissa Boualem (-50 kg), Imane Khelif (-63 kg) et Ichrak Chaïb (-66kg) qui ont décroché l’or. Fatiha Mansouri (-48 kg), Djoher Bennan (-75 kg) et Hedjala Fatma-Zohra (-54 kg), et de deux boxeurs: Yahia Abdelli (-63 kg) et Kadi Mourad (+92kg) ont remporté les médailles d’argent. Et enfin Meziane Mohamed El Amine (-51 kg), Hichem Maouche (-54 kg), Walid Tarzout (-60 kg), Yaiche Youcef-Islam (-71 kg), Miloudi Souha (-52 kg) et Hadjila Khelif (-60 kg) se sont contentés du bronze.

Tebboune félicite les médaillés

La bonne participation des boxeurs algériens à Maputo au Mozambique a suscité la réaction du président de la république, Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier, tient à féliciter les boxeurs algériens médaillés lors du championnat d’Afrique de boxe.

« Félicitation à nos boxeurs et boxeurs après avoir terminé le Championnat d’Afrique de Boxe au Mozambique à la première place. Vous avez honoré le pays et brandit son drapeau comme vous avez promis. Nous nous verrons bientôt…félicitation à vous et à l’Algérie ». A réagit le président de la république, à travers des publications sur ses comptes Facebook et Twitter officiels.