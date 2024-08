Expérience unique avec le nouveau moniteur intelligent LG MyView et son écran incurvé ultra-large

Alger, le 7 août 2024 — LG Electronics (LG) lance son dernier moniteur intelligent LG MyView (modèle 34SR65QC), un écran de 34 pouces au format unique et doté d’une gamme de fonctionnalités pour une meilleure productivité et des expériences de divertissement. Il s’agit du premier moniteur intelligent de la société doté d’un écran UltraWide incurvé au format 21:9, offrant une solution d’affichage de bureau étendue pour les clients à la recherche d’un flux de travail amélioré, d’une immersion visuelle améliorée ou des deux.

Le nouveau moniteur intelligent LG MyView est doté d’un écran 34 pouces WQHD (3 440 x 1 440) de résolution 2 VA, offrant une luminosité de 300 nits, un grand angle de vision et une couverture de 99 % de la gamme de couleurs sRGB. Ces spécifications, combinées au format 21:9 de l’écran, font du LG MyView un excellent compagnon de bureau « côte à côte » pour les employés de bureau, les développeurs et autres professionnels du numérique.

Booster votre productivité avec le nouveau moniteur intelligent LG MyView

Le 34SR65QC permet une plus grande efficacité au travail grâce à son écran allongé haute résolution, à ses fonctions d’organisation d’écran utiles et à la prise en charge de diverses applications de bureau à domicile. L’écran UltraWide 21:9 offre un espace d’écran supplémentaire, permettant aux utilisateurs de garder plusieurs onglets et fenêtres ouverts en même temps et de les organiser de manière optimale à l’aide de la fonction Screen Split intégrée.

En outre, les utilisateurs peuvent profiter d’applications telles que la messagerie, les éditeurs de documents en ligne et le stockage cloud directement sur l’écran sans avoir à se connecter à un PC ou à un ordinateur portable. La largeur supplémentaire du 34SR65QC permet aux utilisateurs d’utiliser des applications de productivité en mode plein écran (16:9) tout en ayant suffisamment d’espace pour épingler des outils d’IA génératifs utiles sur la partie droite de l’écran dans une fenêtre de plus petite taille (5:9).

Profitez de tous vos programmes préférés avec le modèle 34SR65QC

Le modèle 34SR65QC est également idéal pour ceux qui recherchent une expérience cinématographique à domicile. Son écran UltraWide permet aux utilisateurs de profiter du contenu 21:9 tel qu’il est censé être vu, éliminant le letterboxing nécessaire pour préserver le rapport hauteur/largeur sur les moniteurs 16:9 conventionnels. Ce nouveau modèle est le premier de la gamme LG MyView à permettre la diffusion en continu de vidéos capturées au format 21:9, apportant une sensation cinématographique au contenu diffusé et donnant aux utilisateurs le sentiment réel de faire partie de l’action.

Comme tous les moniteurs intelligents LG MyView, le 34SR65QC intègre la plateforme LG webOS, offrant ainsi un accès à une large gamme de services de contenu, notamment Netflix, YouTube et Prime Video, ainsi que des recommandations de visionnage personnalisées et une navigation intuitive.

Pour des options de contenu encore plus intéressantes, les utilisateurs peuvent se rendre sur LG Channels, le service de contenu premium gratuit de LG, et parcourir plus de 300 chaînes couvrant des catégories telles que les films, les actualités, les sports, les drames et les programmes pour enfants. De plus, avec la prise en charge d’AirPlay 2 4 et de ScreenShare 5 , les utilisateurs peuvent diffuser ou mettre en miroir le contenu de leur smartphone, en profitant de toutes leurs applications et leurs jeux mobiles préférés sur le grand écran incurvé du moniteur.

La magie opère en un clic…

Par ailleurs, il est important de noter que le 34SR65QC comprend une télécommande pratique qui permet de contrôler l’alimentation et le volume. Il est également compatible avec la télécommande LG Magic Remote 6 qui offre des fonctionnalités conviviales telles que AI Concierge et un accès en une seule touche aux services de streaming populaires, notamment Netflix, Prime Video et Disney+. L’AI Concierge, activé en appuyant sur le bouton du microphone de la télécommande Magic, reconnaît différentes voix et recommande du contenu en fonction de l’historique de visionnage de chaque utilisateur.

De plus, une fois le moniteur intelligent LG MyView connecté à la plateforme de maison intelligente LG ThinQ™, l’application ThinQ peut transformer le smartphone de l’utilisateur en une télécommande offrant des fonctions de commande tactile et vocale. Pour plus de commodité, les utilisateurs peuvent gérer les paramètres du moniteur et naviguer et effectuer des recherches sur webOS à l’aide d’un clavier et d’une souris.

À quand le lancement du nouveau modèle UltraWide incurvé 34 pouces ?

« En élargissant la gamme de moniteurs intelligents LG MyView avec notre nouveau modèle UltraWide incurvé de 34 pouces, nous offrons aux consommateurs une solution complète de productivité et de divertissement », a déclaré YS Lee, vice-président et responsable de l’unité commerciale informatique de LG Business Solutions Company.

« Nous continuerons à proposer des moniteurs intelligents polyvalents qui combinent des conceptions innovantes avec des performances haut de gamme et des fonctionnalités pratiques », a-t-il encore affirmé.

Le moniteur intelligent LG MyView sera lancé dans le monde entier, en commençant par les États-Unis et la Corée en août, et sera disponible sur d’autres marchés peu de temps après.

À propos de LG Electronics

La philosophie de LG s’articule autour du respect de la personne, de la sincérité et du retour à l’essentiel. Le géant sud-coréen s’engage à se mettre au service des clients, en leur offrant des solutions répondant à leurs besoins et de nouvelles expériences par un effort d’innovation constant, afin de leur permettre d’améliorer leur bien-être quotidien.

Les produits signés LG s’adressent à des consommateurs exigeants et sensibles, des individus soucieux d’entreprendre de nouvelles activités et de se lancer de nouveaux défis, de manière à multiplier les expériences et mener une vie meilleure. LG Electronics a développé son image de marque de manière constante et progressive, afin de partager sa devise, « Life’s Good ». LG Electronics s’applique à marier le contemporain et l’authentique et ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux idéaux des temps modernes.