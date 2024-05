Expérience inédite à Alger : un boulevard de la Grande Poste transformé en rue piétonne

Une nouvelle ère s’ouvre pour le boulevard Abdelkrim al-Khattabi, situé en plein cœur de la ville d’Alger. En effet, les autorités administratives de la commune d’Alger Centre ont pris la décision de dédier cette artère historique exclusivement aux piétons, mettant ainsi fin à sa double fonction routière et piétonne qu’elle occupait depuis l’indépendance du pays.

Cette transformation radicale a été officialisée le lundi 6 mai 2024, à travers une publication sur la page Facebook officielle de la commune d’Alger Centre. Accompagnée de 16 photographies capturant l’animation nocturne du boulevard dans sa nouvelle configuration, cette annonce a suscité un vif engouement sur les réseaux sociaux, où les internautes ont exprimé leur enthousiasme face à cette initiative.

Habillé d’une nouvelle robe blanche immaculée, le boulevard Abdelkrim al-Khattabi a troqué son bitume pour les pavés, offrant aux Algérois un havre de paix piétonnier en plein cœur de la ville.

Désormais libéré du tumulte des voitures, le boulevard dévoile une beauté architecturale insoupçonnée. Les immeubles qui le bordent, fraîchement repeints en blanc, reflètent la lumière du soleil, faisant honneur au surnom de la ville : la Blanche.

Sous les pieds des promeneurs, un tapis de pavés soigneusement posés, agrémenté d’une bande rouge centrale, qui invite à la flânerie.

Pour parfaire cette métamorphose nocturne, des guirlandes de petites lumières scintillent le long du boulevard, soulignant ses contours et créant une ambiance féerique.

Des lampadaires élégants, disposés à intervalles réguliers, complètent cet éclairage, offrant une visibilité optimale aux piétons.

Situé en plein centre-ville, le boulevard Abdelkrim al-Khattabi s’impose comme une plaque tournante de la vie algéroise. Son emplacement stratégique, à proximité de la Grande Poste, en fait un lieu de passage incontournable pour les habitants et les visiteurs.

Sa transformation récente en zone piétonne renforce son attractivité et lui confère une nouvelle dimension, invitant à la découverte du riche patrimoine architectural de la ville.

Niché au cœur d’un quartier historique aux allures coloniales, le boulevard Abdelkrim al-Khattabi se distingue par son dynamisme économique et culturel.

Véritable havre commercial, le boulevard Abdelkrim al-Khattabi regorge de magasins en tous genres, répondant aux envies les plus diverses.

Loin d’être une simple artère urbaine, le boulevard Abderkrim Khattabi s’impose comme une jonction stratégique au cœur d’Alger, reliant des lieux emblématiques de la ville et facilitant les déplacements des habitants et des visiteurs.

En effet, ce boulevard majeur assure une liaison directe entre deux des places les plus importantes d’Alger : la grande poste, point central de la capitale algérienne et la place des Martyrs, à l’ouest. Ces deux places concentrent une grande partie de l’activité touristique et culturelle de la ville.

Le boulevard Abdelkrim al-Khattabi constitue également un point de départ idéal pour explorer les richesses patrimoniales de la ville. Sa proximité avec l’université d’Alger et d’autres institutions culturelles en fait un point de convergence pour les étudiants et les intellectuels.

De là, d’autres artères importantes de la ville prennent naissance, invitant à la découverte de nouveaux horizons.

Sans oublier que le boulevard Abderkrim Khattabi s’est inscrit dans l’histoire récente de l’Algérie en devenant un lieu emblématique du Hirak, le mouvement populaire qui a secoué le pays en 2019.

Ainsi, le boulevard Abdelkrim al-Khattabi se révèle être bien plus qu’une simple rue. Il représente une véritable ode à la vie, où se mêlent l’effervescence commerciale, la richesse culturelle et la beauté architecturale.

Sa transformation en zone piétonne renforce encore son attractivité et lui confère une nouvelle dimension, faisant de ce lieu emblématique un poumon vital de la capitale algérienne.