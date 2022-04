Expédition de colis entre Algérie et France : les informations à connaître pour envoyer et suivre un colis

Des milliers de colis transitent chaque année entre l’Algérie et la France, à destination des deux pays. Certaines règles, informations pratiques et mesures sont à connaître, afin que l’expédition se déroule de la meilleure façon possible. Voici un récapitulatif de ce qu’il fait savoir, des formalités douanières au suivi colissimo en passant par la découverte du nouveau système de tracking d’Algérie Poste.

La Poste et Algérie Poste : les services de livraison les plus populaires

Les consommateurs choisissent en règle générale les services postaux les plus connus pour acheminer des marchandises d’un pays à l’autre. En Algérie et en France, les prestataires les plus sollicités sont respectivement Algérie Poste et La Poste, par ailleurs partenaires relais des colis qui parviennent sur leur territoire.

Les délais de livraison s’étendent au minimum à quatre jours, variables en fonction de la situation géographique du destinataire. En général, ils sont compris entre 4 et 8 jours ouvrables. Le service Colissimo de La Poste accepte de prendre en charge des colis pesant jusqu’à 30kgs, d’une envergure maximale de 1m. Algérie Poste précise sur son site internet qu’elle autorise les dépôts de colis jusqu’à 20kgs, avec une dimension maximum de 2m par 2m.

Lors de la livraison, un avis de réception sera signé par le destinataire. En cas de défaut de livraison (perte, vol, détérioration, livraison à la mauvaise adresse…), une assurance indemnisation optionnelle peut être souscrite auprès du service postal.

Pour les envois internationaux, il y a bien sûr la possibilité de faire appel à d’autres entreprises, comme DHL, Fedex, UPS ou encore EMS, filiale d’Algérie Poste, qui livrent aussi en Algérie. UPS Algérie par exemple, est en mesure de transporter des colis en express, jusqu’à 70kgs, pour 73 423 DA, dans un délai de 2 à 7 jours. Pour un colis de 5kgs, l’expédition est estimée à 14 484 DA. EMS est connu pour être moins cher, mais livre généralement avec des délais plus longs (colis de 5kgs: 7280 DA, délai: 7 à 10 jours). Le service postal achemine des colis à travers 58 wilayas.

En Algérie, avec EMS, si votre colis est expédié depuis certaines wilayas, il ne mettra que 24h; et jusqu’à 36 à 96h pour les autres.

Les livraisons, selon les volumes des colis, sont effectuées par fret maritime ou aérien, par avion cargo.

Attention, il existe des interdits et restrictions

Depuis la France, les marchandises expédiées jusqu’en Algérie doivent s’accompagner de documents spécifiques, à savoir : deux exemplaires du formulaire CN23 ainsi que 2 copies de la facture commerciale ou pro-forma.

En ce qui concerne l’ensemble des produits pharmaceutiques, il est nécessaire de joindre une licence d’importation obtenue auprès du Ministère de la Santé et de la Population.

De plus, un éventail de produits sont refusés, tels que les articles usagés (textiles, chaussures, couvertures…), les produits anticonceptionnels, les biberons, les produits chimiques, les armes et munitions, les loteries, les valeurs mobilières, les urnes funéraires et les produits agricoles.

Des tolérances sont appliquées dans certains cas de figure : lorsqu’un colis ne dépasse pas la valeur commerciale de 60 dinars algériens, dans la limite d’envois annuels, au même destinataire, inférieurs à 240 dinars algériens. De plus, ces restrictions ne concernent pas les expéditions de particulier à particulier, sans caractère commercial, si les colis n’excèdent pas 12kgs (hors biens usagés).

Suivre un colis est facile grâce au tracking

Chez Algérie Poste, l’une des plus grandes entreprises publiques du pays, un service de tracking a récemment été mis en place pour permettre aux utilisateurs de suivre courriers et colis, à travers le pays mais également à l’international. Cette plateforme porte le nom d’aptracking et offre la possibilité de connaître le statut de vos envois, en suivant leur transit sur smartphone ou tablette. Ce service est disponible à partir du numéro d’identification du colis ou du courrier, qu’il faut entrer dans la barre de recherche pour obtenir tous les détails concernant les différentes étapes franchies par votre envoi.

En France, via La Poste, le service est similaire. Il suffit de se rendre sur le site de la société en tapant « suivi Colissimo » ou « Chronopost » selon le mode d’expédition. Avec le numéro d’expédition, tout comme pour le tracking chez Algérie Post, vous avez accès aux informations relatives à votre colis ou courrier, du dépôt à la livraison.

Il existe également une autre option qui est celle d’utiliser une plateforme de tracking universelle, qui suivra un ou plusieurs colis sur une même interface, qu’importe le service postal ou transporteur qui le prend en charge. Même en passant les frontières, le numéro d’identification reste suivi et donne accès aux informations à propos du suivi du colis.