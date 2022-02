Exode des médecins algériens vers la France : Éric fait son Zemmour

Comme à l’accoutumée, le journaliste politique et polémiste Eric Zemmour enchaîne les interviews sur les plateaux de télévision et enchaîne en parallèle les propos « boudés ». Chaque lexie est polémique lorsqu’elle est émise de la bouche du candidat à la présidentielle française de 2022.

En effet, Zemmour énerve, attriste voire dégoutte avec ses propos que beaucoup jugent racistes, xénophobes et islamophobes. Où qu’il soit invité, les journalistes connaissent la recette pour faire un record d’audience ou pour générer un maximum de clique. Inutile de lui poser des questions sur son programme politique, on le bombarde seulement de questions pré-conditionnées à faire du buzz et à causer des polémiques.

Cette fois-ci, c’était sur le direct de l’émission politique de BFMTV « La France dans les yeux ». Interrogé sur la venue en masse des médecins étrangers notamment du Maghreb, avec 1200 médecins algériens acceptés sur un total de 2000 places disponibles, le candidat de droite s’est montré défavorable à cette solution.

La fin de l’exode des médecins algériens

« Je veux y mettre fin. On se passe de ses 1200 médecins et on les laisse à l’Algérie qui en a bien besoin. L’état de délabrement des hôpitaux algériens nécessite absolument qu’ils gardent ces médecins » a déclaré l’écrivain, compte tenue du départ en masse des médecins algériens ayant pour première destination l’Hexagone.

Sachant qu’il y a environ 15 000 médecins algériens déjà installés en France, Zemmour souligne qu’il ne s’agit pas de faire partir ceux qui y sont déjà avec un titre de séjour régulier mais plutôt de ne plus accepter les étrangers. Par ailleurs, le candidat à la présidentielle explique le scandale autour du secteur de la médecine en France, proposant des réformes pour le secteur et pour ses études.