Exit le « Weli Ghedwa » : après la scène de Blida, Yacine Oualid lance une guerre contre la bureaucratie

Quelques jours après une séquence devenue virale sur les réseaux sociaux, le ministre de l’Agriculture, Yacine Oualid, est revenu sur l’incident de Blida. À travers un message ferme, il dénonce l’inertie bureaucratique et trace une nouvelle feuille de route pour le secteur.

On ne bâtit pas une économie forte avec la culture du « Weli Ghedwa » (revenez demain). C’est, en substance, le message porté par le ministre de l’Agriculture lors d’une mise au point publiée sur sa page Facebook officielle.

Ce rappel à l’ordre fait suite à sa récente visite dans une exploitation agricole à Blida, où une vidéo l’avait montré en pleine confrontation avec des cadres de la Direction des services agricoles pour l’obtention immédiate d’une carte de fellah au profit d’un investisseur.

« L’administration doit trouver des solutions, pas des excuses »

Pour le ministre, le constat est sans appel : le rôle de l’administration, particulièrement dans le secteur stratégique de l’agriculture, est d’accompagner le citoyen et non de multiplier les obstacles. « Tout le monde sait que les bureaucrates maîtrisent parfaitement l’art de l’argumentation fallacieuse », a-t-il martelé, précisant que la priorité actuelle est d’alléger le poids administratif qui pèse sur les agriculteurs.

Pour briser ces chaînes bureaucratiques, Yacine Oualid a annoncé une série de mesures structurelles :

Simplification et suppression des procédures administratives superflues.

Numérisation intégrale des circuits administratifs.

Fixation de délais stricts pour l’examen des dossiers.

Instauration d’indicateurs de performance (KPI) pour évaluer les responsables locaux.

Promotion des jeunes compétences aux postes de décision.

15 % du PIB : Pourquoi chaque agriculteur est un moteur qu’on ne doit plus freiner ?

Le ministre a tenu à rappeler le poids du secteur dans l’économie nationale, précisant que l’agriculture contribue aujourd’hui à hauteur de 15 % du Produit Intérieur Brut (PIB). Dans cette optique, « toute entrave aux intérêts des agriculteurs est une atteinte directe à l’économie du pays », a-t-il averti.

Pour rappel, l’incident de Blida avait suscité une vive polémique. Alors que le ministre exigeait la délivrance de la carte professionnelle le jour même, le directeur local de l’agriculture s’y était opposé frontalement, prétextant des procédures liées à la Chambre nationale.

Une attitude qui avait provoqué la stupéfaction des internautes. Selon plusieurs sources, ce responsable aurait été limogé de ses fonctions dès le lendemain de ce face-à-face électrique.