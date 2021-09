Exfiltration des frères Karoui : cinq individus arrêtés à Tébessa 

Cinq personnes en lien avec l’affaire des frères Karoui, ont été arrêté ce samedi 04 septembre 2021 à Tébessa.

En effet, l’enquête finale menée par la brigade criminelle de la wilaya de Tébessa concernant les circonstances de l’arrivée des frères Karoui en Algérie s’est conclu par l’arrestation de 4 personnes, dont une femme, qui auraient aidé les deux Tunisiens en cavale à entrer illégalement sur le territoire national.

Deux Tunisiens impliqués dans l’affaire ont été identifiés. Par ailleurs, le dossier et des détenus a été transféré au pôle judiciaire pénal spécialisé de Constantine.

Pour rappel, l’homme d’affaires tunisien et président du parti de « Qalb Tounès » Nabil Karoui a été arrêté, le dimanche 29 août 2021, à Tébessa, prés des frontières algéro-tunisiennes.

En effet, Nabil Karoui, qui est également patron de la chaine de télévision « Nessma TV », a été arrêté en compagnie de son frère dans une maison appartenant à un frère d’un ancien député, au quartier résidentiel El Arami, situé au centre-ville de Tébessa.

Nabil Karoui et son frère, ont été arrêtés par les services de sûreté de wilaya de Tébessa, pour « séjour illégal » après s’être introduis, lui et son frère, illégalement sur le territoire algérien via la voie terrestre. Selon des sources locales, les frères Karoui ont été placés en garde à vue.

Les motifs de la cavale de Karoui

Nabil le plus présent sur la scène médiatique est également politicien. À la tête du parti politique Qalb Tounès fondé en 2019, Nabil Karoui avait participé aux élections présidentielles tunisiennes de 2019 ; il s’était qualifié au deuxième tour, mais à la fin, il a été battu par Kais Saïed.

Depuis 2017, Nabil Karoui a été poursuivi en justice à plusieurs reprises dans des affaires de blanchiment d’argent et fraude fiscale. Il a déjà passé deux séjours en prison ; en 2019 durant sa campagne électorale et en 2020.