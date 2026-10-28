Algérie – Ghana : jusqu’à 90 jours sans visa, qui est concerné ?

L’Algérie et le Ghana concrétisent la suppression réciproque de visa pour les passeports diplomatiques et de service. Officialisée par un décret présidentiel publié au Journal officiel, cette décision concrétise l’accord signé entre Alger et Accra en avril 2025.

L’Algérie officialise l’exemption mutuelle de visa pour les passeports diplomatiques et de service avec le Ghana. Par la publication du décret présidentiel nᵒ 26-343 du 18 octobre 2026, Alger concrétise l’accord bilatéral qui avait été signé avec Accra le 30 avril 2025.

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Exemption de visa Algérie – Ghana : ce qui change concrètement

Le premier article de l’accord ratifié stipule clairement que les ressortissants des deux nations équipés d’un passeport diplomatique ou de service bénéficient d’une dispense totale de visa. Ils peuvent ainsi entrer, séjourner, transiter ou quitter le territoire partenaire en toute liberté.

L’accord fixe une limite précise : les voyageurs concernés peuvent séjourner sans visa jusqu’à 90 jours cumulés dans une fenêtre de 180 jours, à partir de leur première date d’entrée.

Selon l’article 2 du texte, la durée de séjour de 90 jours peut être prolongée. Les autorités des deux pays conservent en effet la possibilité de proroger ce délai pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service, sur la base de la réciprocité.

Pour bénéficier de cette prolongation, la mission diplomatique ou le poste consulaire du pays d’origine doit en faire la demande écrite. L’autorisation préalable est ensuite délivrée à l’intéressé conformément aux lois en vigueur dans le pays d’accueil.

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Les visas d’accréditation également exemptés

L’exemption de visa s’étend également au personnel diplomatique et consulaire accrédité dans l’un des deux pays. Tant que dure leur mission, ces agents ainsi que les membres de leur famille bénéficient d’une dispense totale de visa sur présentation de leurs titres diplomatiques ou de service.

L’accord préserve toutefois la souveraineté de chaque nation. L’article 6 précise que l’Algérie comme le Ghana conservent le droit d’interdire l’accès à leur territoire, d’écourter un séjour ou d’y mettre un terme à l’encontre de toute personne déclarée persona non grata.

La mesure vise aussi les voyageurs qui ne satisferaient pas aux exigences légales d’admission et de séjour, ainsi que toute personne perçue comme une menace pour la sécurité du territoire, la santé publique ou l’ordre public.

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