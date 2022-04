Exemples de charité de l’industrie du jeu

Les casinos peuvent être généreux ! Oui, cela peut paraître surréaliste, mais ces derniers peuvent être en lien avec des organismes de bienfaisance. Souvent, les joueurs se dirigent dans un casino afin de gagner des sous. Or, les casinos ne riment pas seulement avec argent et bénéfices. En effet, quelquefois, ces derniers sont nettement plus qu’un endroit de rencontre entre les «addicts» ou «casual». Ces derniers offrent une donation aux œuvres de bienfaisance et/ou soutiennent les organismes de charité par rapport à la récolte de fonds.

Par exemple, les leaders du milieu du jeu de Las Vegas effectuent la plupart du temps des actions humanitaires d’importance. Ces derniers travaillent de façon étroite avec les associations locales et même au-delà. Ainsi, ils proposent des dons d’importance pour les Américains en situations précaires.

Même si le casino est avant tout un business qui permet de gagner des revenus conséquents et des milliards de dollars, les leaders de ce domaine à Las Vegas soutiennent beaucoup de groupes en faveur des personnes les plus démunies. L’organisme de bienfaisance de l’industrie du jeu existe ! Désormais, découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur les liens entre les jeux d’argent et le monde caritatif.

Les sites de jeux et les causes charitables

La contribution des casinos en ligne et des casinos physiques aux œuvres de charité ne date pas d’hier. Elle est là depuis des siècles. Effectivement, les premiers casinos vinrent le jour en Chine des milliers d’années avant la période du christianisme, quand l’organisation d’un casino était possible uniquement avec les organismes religieux et les organismes de charité. Des conditions existaient pour une telle organisation. Par exemple, l’événement pouvait s’étaler sur seulement trois jours. Autre condition : la réception de l’approbation du registre des loteries.

Ainsi, les casinos et les œuvres de bienfaisance vont ensemble depuis des siècles. Dans le passé comme de nos jours, les casinos ont une position essentielle dans la continuation et l’organisation des œuvres de bienfaisance.

Tenue d’un tournoi caritatif

Un casino est un lieu où nous jouons de l’argent dans le but d’en gagner. Or, nous pouvons également en perdre. Néanmoins, ce n’est pas tout. Il y a quelque organisme de bienfaisance de l’industrie du jeu. Ils jouer leur rôle dans le développement de la société en tenant un tournoi pour une œuvre de bienfaisance. Ce dernier offre la possibilité de recevoir des fonds au profit des organismes de charité. Le système est simple. Chaque joueur qui désire prendre part au tournoi doit régler ce qu’on nomme les droits d’entrée ou «buy-in» si vous préférez.

Un événement qui offre la possibilité aux joueurs d’offrir leur part dans les œuvres de bienfaisance en prenant part à une cause juste. En outre, sachez que le vainqueur du tournoi gagne une récompense. Cela peut être un montant en cash. Néanmoins, la plupart du temps, c’est un objet offert. Concernant les fonds recueillis, 50 % du montant sera donné aux organismes de charité, alors que l’autre moitié sera destinée aux prix offerts. En tout cas, n’hésitez pas à jouer aux machines à sous au casino en ligne, afin de décrocher des récompenses, de l’argent réel ainsi que des gains.

Les sous du casino afin d’aider les individus en difficulté

L’univers des casinos et des jeux d’argent est la plupart du temps mêlé à des opérations caritatives. En effet, le casino ne fait pas seulement beaucoup d’argent dans le but de faire rêver les foules. Or, le risque pour un tel établissement est le coup de pub mal placé. Cela pourrait être mal vu par la clientèle. Les exemples de dons des casinos sont multiples et les donateurs ne révèlent pas forcément leurs identités.

Terminons avec cet exemple : le tournoi se déroulant à Las Vegas et nommé The Big One for One Drop. C’est un tournoi majeur de l’histoire du poker, avec un buy-in conséquent de plus d’un million de dollars. Quel est le lien avec les associations caritatives ? Sur chaque buy-in, un prélèvement de 111 111$ aura lieu et sera donné à l’association caritative One Drop. La finalité de cette dernière est d’optimiser l’accès à l’eau potable sur la Terre.