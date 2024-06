EXEED : Ces quatre voitures de luxe débarquent en Algérie fin juillet

Alger, 27 juin 2024 – EXEED Algérie, le représentant exclusif de la marque chinoise EXEED, a annoncé l’arrivée imminente de quatre modèles de ses voitures de luxe sur le marché algérien. Prévus pour fin juillet, ces modèles seront présentés au public en août prochain.

La première cargaison de véhicules EXEED, expédiée de Chine le 28 avril dernier, comprend quatre SUV :

Le EXEED VX ,

, Le EXEED TXL ,

, Le EXEED RX,

et le modèle électrique EXEED EXLANTIX, reconnaissable par sa couleur verte distinctive.

Cette gamme diversifiée devrait répondre aux attentes des consommateurs algériens en matière de luxe, de performance et d’innovation technologique.

Rappelons que EXEED a déjà obtenu une licence préliminaire et travaille actuellement sur l’obtention de l’homologation finale.

EXEED se positionne comme la marque haut de gamme du groupe CHERY, le constructeur automobile chinois reconnu pour ses réalisations technologiques et son savoir-faire en matière de fabrication.

La marque s’engage à offrir une expérience de conduite exceptionnelle en combinant la culture automobile européenne avec les dernières technologies intelligentes.

L’arrivée de EXEED sur le marché algérien marque une nouvelle ère pour le luxe automobile. Avec ses modèles élégants, performants et innovants, la marque est bien placée pour séduire les conducteurs les plus exigeants et contribuer à dynamiser le segment du haut de gamme en Algérie.