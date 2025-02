Exécution des OQTF vers l’Algérie : ce que disent les chiffres officiels

La direction des étrangers en France a publié son rapport annuel des chiffres de l’immigration. Décisions d’éloignement, octroi de visa, ou encore la délivrance des premiers titres de séjour… les chiffres officiels de l’immigration algérienne en France contredisent le discours de l’extrême droite.

Depuis l’affaire de l’arrestation des influenceurs algériens en France, l’extrême droite ne cesse d’attiser les tensions entre Paris et Alger, en accusant l’Algérie de refuser de délivrer des laissez-passer pour reprendre ses ressortissants expulsés de France.

En 2024, la France a expulsé 2 999 ressortissants algériens

En effet, la France accuse l’Algérie de ne pas coopérer pour l’exécution des obligations de quitter le territoire français prononcées à l’encontre de ses ressortissants. Cependant, les chiffres officiels dévoilés mardi dernier, les chiffres provisoires de l’immigration en France.

En plus du nombre de visas et de titres de séjour délivrés en 2024, le rapport met en lumière le nombre des expulsions et des décisions d’éloignement prononcées par le gouvernement français contre les ressortissants étrangers.

En 2024, les Algériens ont été les plus nombreux à faire l’objet de décisions d’éloignement du territoire français, avec un total de 2 999 expulsions en 2024. Ce chiffre, le plus élevé depuis 2014, confirme une tendance observée pour la deuxième année consécutive. Par ailleurs, il est à noter que trois étrangers sur dix expulsés de France sont originaires du Maghreb.

En 2023, les ressortissants algériens ont été au nombre de 2 562 personnes à avoir reçu une obligation de quitter le territoire français. » Parmi les 2 999 éloignements concernant les ressortissants algériens, 72,9 % sont des retours forcés« , indique le rapport du ministère de l’Intérieur français.

Les interpellations des Algériens en situation irrégulière en hausse

Si les Algériens figurent parmi les nationalités qui ont reçu le plus de titres de séjour en France, ces ressortissants sont aussi les premiers à faire partie des interpellations de clandestins. Ils sont en effet 33 700 pour un total de 147 154, devant les Tunisiens et les Marocains.

Alors que Bruno Retailleau multiplie les attaques contre l’immigration algérienne, François Bayrou fait polémique en évoquant « un sentiment de submersion migratoire« . Et pourtant, les chiffres dévoilés par la direction générale des étrangers en France du ministère de l’Intérieur font état d’une hausse des demandeurs d’asile et des immigrés, mais sans qu’il y ait une « explosion de l’immigration », notamment dans des proportions moindres que certains de ses voisins.

L’exécution des décisions d’éloignement du territoire français est aussi en forte hausse. Ce qui dément le discours tenu depuis plusieurs semaines par l’extrême droite française. Selon l’OCDE, les flux migratoires ont atteint un record en 2023 dans ses pays membres, mais la France reste loin du nombre de migrants accueillis au Royaume-Uni, en Allemagne ou encore en Espagne.

