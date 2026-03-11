Exclusivité Naftal ? Voici ce que prévoit l’État pour le marché des pneus en Algérie

Le marché algérien des pneus connaît depuis plusieurs mois une situation jugée fragile, marquée par des tensions sur l’approvisionnement. Hier mardi, le ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Said Sayoud, a précisé la position du gouvernement lors d’une rencontre avec les représentants des transporteurs.

Si l’entreprise publique Naftal conserve l’exclusivité de l’importation des pneus, cette situation pourrait évoluer selon la capacité de l’opérateur à répondre aux besoins des consommateurs et des professionnels.

Le ministre a rappelé que la décision présidentielle accordant l’exclusivité à Naftal visait avant tout à réguler un marché en proie à l’anarchie et à éviter des déséquilibres. « L’objectif n’était nullement de créer une quelconque pénurie », a-t-il souligné. Reprenant la ligne de conduite énoncée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Naftal unique importateur de pneus : une exclusivité sous condition

Lors de cette rencontre, les syndicats des transporteurs ont exprimé certaines inquiétudes liées à des manques ponctuels de pneus. Said Sayoud a assuré qu’il allait transmettre ces doléances au Premier ministre, au ministre des Hydrocarbures et des Energies ainsi qu’au directeur général de Naftal.

Il a précisé que si Naftal pouvait garantir seule la disponibilité des pneus sur l’ensemble du territoire, l’État continuerait de se reposer sur cet opérateur unique. Dans le cas contraire, d’autres entreprises pourraient être sollicitées pour compléter l’approvisionnement et répondre aux besoins des citoyens et des transporteurs.

Stabiliser les prix et la disponibilité des pneus : les enjeux pour le marché algérien

L’importation des pneus reste un secteur important pour le pays, touchant aussi bien les particuliers que les professionnels du transport. La régulation par un opérateur unique a pour objectif de stabiliser les prix et d’éviter des ruptures dans la distribution.

Cependant, la flexibilité annoncée par le ministre souligne la volonté des autorités de ne pas créer de monopole rigide et de préserver l’accès aux produits essentiels.

Points clés à retenir :