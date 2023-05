Exclusivité Algérie360 : brûlée par son voisin, appel de Ryma Anane pour poursuivre ses soins à Madrid

Le 26 septembre 2022, durant la matinée Ryma Anane, enseignante de français de 28 ans, a été brûlée vive par un homme qui l’avait demandée en mariage. Grâce à l’aide de ses proches, l’hospitalisation de la jeune victime en Espagne a été possible. Une tentative de féminicide qui avait provoqué une onde de choc dans le village natal de la victime et sur les réseaux sociaux.

Suite à ce féminicide, Ryma avait été transportée en urgence vers l’hôpital de Makouda à Tizi Ouzou, mais en vain. L’état de santé de cette dernière s’est dégradé davantage et avait nécessité une prise en charge par un établissement hospitalier hautement spécialisé. C’est ainsi que la famille et les proches de la jeune enseignante ont décidé de l’envoyer se soigner dans un hôpital en Espagne, en lançant une cagnotte en ligne.

Après plusieurs articles écrits au sujet du drame vécu par Ryma, cette dernière a décidé de donner de ces nouvelles en acceptant de le faire via notre média. Et comme nous l’avions dit il y’a quelques jours, la jeune enseignante va mieux, elle parle, elle marche et se nourrit.

Ryma Anane a tenu à faire passer plusieurs messages à travers Algérie 360, et à remercier un bon nombre de personnes.

Ryma Anane exprime sa reconnaissance à ses proches et aux Algériens

En premier lieu, la jeune femme a remercié « toutes les algériennes et tous les algériens » qui l’ont aidé aussi bien « matériellement, ou avec tout simplement une pensée. » Mais aussi, sa famille et tout son village, qui avaient pris en charge sa situation dans la foulée.

En second lieu, Ryma a tenu à remercier tout particulièrement, Monsieur Handala, directeur d’école, car selon elle sans ce dernier son transfert vers l’hôpital La Paz à Madrid n’aurait pas pu se faire, avec l’aide également de l’association ADM, et ses collègues de travail qui demandent de ses nouvelles au quotidien.

Ensuite, la jeune femme a remercié les autorités algériennes, elle témoigne de leur accompagnement et de leur soutien pour rendre son transfert possible vers Madrid, en particulier les employés de l’ambassade d’Algérie là-bas, en adressant un remerciement spécifique au chargé d’affaires de cette même ambassade. En effet, elle témoigne que ce dernier s’est démené et a fait plus que son travail en l’aidant elle, son frère à qui il a payé les frais de logement à Madrid, mais aussi en facilitant à la mère de la victime l’obtention du visa pour la rejoindre.

En outre, Ryma a tenu à remercier les personnes ayant participé aux cagnottes lancées pour lui permettre de se soigner en Espagne. Informant que le total récolté s’élève à 78.000 euros, en déduisant les frais de l’avion médicalisé et ambulances, il en reste 60.000, elle informe que cette somme restante est sur le compte de l’hôpital La Paz, et justifiant « que tous les justificatifs sont à disposition de toute personne qui souhaiterait les consulter. » De plus, la jeune femme informe que « le total des frais de l’hospitalisation depuis le 14 octobre 2022 à ce jour s’élève à 480.000 euros », ajoutant que cette somme est encore approximative et que sa famille et elle ne savent pas comment parvenir à régler cela.

Ryma va créer une association pour aider les femmes algériennes victimes de violences

Bonne nouvelle Ryma sortira de l’hôpital La Paz dans les jours à venir pour poursuivre sa convalescence, malheureusement elle n’a aucun moyen de subvenir à ses besoin là-bas et elle tient à y rester si elle obtient ses papiers.

Après ce terrible drame qu’elle vit depuis des mois, Ryma Anane a révélé qu’elle a déjà entamé les démarches pour la création d’une association pour venir en aide aux femmes algériennes victimes de violences.

Pour conclure, Ryma a tenu à faire passer des messages forts. D’abord inviter les femmes victimes de violences à dénoncer, et qu’il faut lutter contre ce fléau. Ensuite, elle a évoqué le fait d’éduquer les enfants dans le respect mais aussi dans l’acceptation de l’autre et des différences. Enfin, Ryma tenait à dire que d’après elle, l’homme n’est pas supérieur à la femme, et qu’ils sont égaux devant Dieu et devant la loi.