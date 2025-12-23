« Exclusion immédiate » : le ministère de l’Éducation avertit les candidats du BAC et BEM 2026 

Le ministère de l’Éducation nationale a validé de nouvelles dispositions visant à vérifier l’authenticité des certificats de scolarité des candidats libres. L’objectif est d’assainir les listes et écarter toute tentative de fraude ou de fausse déclaration.

En effet, dans le cadre des préparatifs des examens nationaux de la session de juin 2026, le ministère de l’Éducation nationale serre la vis. Une vaste opération de vérification de la validité des informations concernant le niveau scolaire des candidats au Brevet d’enseignement moyen (BEM) et au Baccalauréat a été lancée.

Cette procédure concerne particulièrement les candidats libres, dont les dossiers seront passés au peigne fin pour déceler toute discordance entre les données déclarées et les registres officiels.

🟢 À LIRE AUSSI : Éducation : Saâdoui dévoile la première version du nouveau statut du personnel éducatif

Selon une instruction ministérielle (n°318) datée du 18 décembre, faisant suite à la circulaire du 17 novembre 2025, les directeurs d’établissements scolaires et les responsables de l’Office national d’enseignement et de formation à distance (ONEFD) sont tenus de finaliser ces enquêtes dans des délais stricts :

Avant le 14 janvier : Validation au niveau des établissements scolaires.

Avant le 19 janvier : Finalisation des contrôles au niveau de l’ONEFD et des directions de l’Éducation.

Bac et au BEM 2026 : Enquêtes approfondies sur la scolarité des candidats

Toute irrégularité entraînera des sanctions immédiates, allant de l’annulation pure et simple des « inscriptions truquées » à l’invalidation des « déclarations mensongères », notamment pour les candidats ayant omis de déclarer l’obtention d’un Bac antérieur ou le nombre réel de leurs participations passées.

Pour garantir la transparence et la crédibilité des diplômes, la tutelle s’appuie sur son système d’information numérique. Via l’interface « Examens officiels », les chefs d’établissements (publics et privés) ont désormais accès à la liste des candidats libres affiliés à leur structure.

Chaque directeur doit vérifier manuellement l’identité, la date de naissance, l’année scolaire de référence et la filière du candidat. En cas d’anomalie, deux mentions couperet peuvent être appliquées : « Candidat n’ayant pas atteint le niveau scolaire requis » ou « Candidat n’ayant jamais été scolarisé dans l’établissement ».

🟢 À LIRE AUSSI : Éducation : Le ministre Saâdaoui révèle le sort des élèves testés positifs à la drogue

L’instruction ministérielle n’omet pas les situations complexes. Les chefs de service des examens au niveau des wilayas sont chargés de :

Traiter les dossiers des candidats issus de lycées ayant fermé leurs portes.

Contacter directement les candidats dont la situation est en suspens pour clarifier les zones d’ombre avant la date butoir du 19 janvier.

Le rôle de l’Office national d’enseignement et de formation à distance (ONEFD) est tout aussi crucial. L’Office devra croiser ses bases de données avec celles de l’Office national des examens et concours (ONEC).

Trois catégories de candidats seront identifiées : ceux inscrits régulièrement en classe terminale pour l’année 2025-2026, ceux disposant d’une attestation de niveau valide des années précédentes, et enfin les candidats non affiliés ou ne possédant pas le niveau requis.

Ces listes, dûment signées et scellées, devront être transmises aux branches de l’ONEC le 19 janvier prochain avant midi. Les candidats concernés par ces vérifications pourront consulter l’état de leur dossier via les sites officiels de l’ONEC durant la période de révision des inscriptions.