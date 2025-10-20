Excellence scientifique : l’Algérie en tête des pays arabes en 2025, devant l’Égypte et l’Irak 

Pour la deuxième année consécutive, l’Algérie s’impose comme le leader arabe en matière de publication scientifique, selon le rapport annuel Arcif 2025.

Avec 426 revues scientifiques validées, le pays devance largement ses voisins et se positionne au rang des nations arabes et internationales les plus performantes dans le domaine de la recherche.

Cette performance s’inscrit dans un contexte où l’ensemble des publications fait l’objet d’un suivi rigoureux. Plus de 956 000 articles ont été recensés et analysés, témoignant d’un dynamisme académique soutenu malgré les contraintes et obstacles persistants dans la région.

Nombre de revues scientifiques validées en 2025 : le classement ARCIF des pays arabes

Selon le classement Arcif 2025, l’Algérie, avec ses 426 revues, devance notamment :

L’Égypte, deuxième, avec 364 revues validées

L’Irak, troisième, avec 122 revues

L’Arabie Saoudite, quatrième, avec 75 revues

La Libye, cinquième, avec 47 revues

Par ailleurs, le pays se distingue également par l’indice du nombre d’auteurs dont les travaux sont cités :

Algérie : 26 834 auteurs référencés Égypte : 21 988 auteurs référencés Irak : 21 367 auteurs référencés Arabie Saoudite : 10 712 auteurs référencés Jordanie : 6 098 auteurs référencés

Ces chiffres reflètent non seulement la quantité, mais aussi la visibilité et l’impact des recherches algériennes à l’échelle arabe.

Une méthodologie rigoureuse pour un suivi précis

Le rapport Arcif 2025 s’appuie sur l’analyse de 364 000 auteurs arabes et de leurs 956 000 articles scientifiques. Plus de 111 000 auteurs ont vu leurs travaux cités, un indicateur clair de l’influence croissante de la recherche arabe.

Sami Khazendar, président de l’initiative Arcif, souligne : « Les résultats du rapport 2025, comme ceux des neuf années précédentes, reflètent un intérêt grandissant et une expansion notable du volume et de l’importance de la production scientifique arabe, malgré les nombreuses contraintes dans la région. »

L’outil Arcif permet de mesurer la portée et l’impact des revues scientifiques et des auteurs grâce à des formules standardisées basées sur des critères internationaux. Il est supervisé par un conseil de coordination comprenant des représentants de l’UNESCO, de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) et de la base de données Ma’rifa, ainsi qu’une commission scientifique composée d’experts arabes et britanniques.