Examens trimestriels – compositions scolaires : le calendrier 2024/2025 dévoilé

Le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé ce mercredi les dates officielles des examens trimestriels pour l’ensemble des niveaux scolaires. Les élèves du primaire, du moyen et du secondaire sont concernés par ce calendrier qui s’étendra tout au long de l’année scolaire 2024-2025.

Le ministère de l’Éducation annonce le calendrier des examens pour l’année 2024-2025

D’après le communiqué du ministère, les épreuves du premier trimestre pour l’enseignement primaire auront lieu entre le 3 et le 12 décembre 2024. Ces dates marqueront la première étape d’une année d’évaluations, avec un deuxième trimestre prévu du 4 au 13 mars 2025. Pour conclure l’année, les examens du troisième trimestre se dérouleront du 25 au 29 mai 2025.

Les collégiens, quant à eux, passeront leurs examens du premier trimestre du 1ᵉʳ au 5 décembre 2024, tandis que les épreuves du deuxième trimestre sont fixées du 2 au 6 mars 2025. Pour les élèves de première, deuxième et troisième année de collège, le troisième trimestre se déroulera du 25 au 29 mai 2025. Ceux de quatrième année devront composer un peu plus tôt, entre le 18 et le 22 mai 2025, probablement en raison des préparatifs pour l’examen final du Brevet.

Examens trimestriels : décalage d’une semaine pour les élèves de terminale

Pour le secondaire, les lycéens de première et de deuxième année passeront leurs examens de premier trimestre du 1ᵉʳ au 5 décembre 2024. Le deuxième trimestre aura lieu entre le 2 et le 6 mars 2025, et les épreuves du dernier trimestre se tiendront du 25 au 29 mai 2025. Quant aux élèves de troisième année (Terminale), ils composeront leurs examens de fin d’année du 18 au 22 mai 2025.

Le ministère a également annoncé les dates des examens de rattrapage, fixés pour le mois de juin 2025. Ces épreuves concernent les élèves des cycles primaire, moyen et secondaire qui n’auront pas réussi leurs premières tentatives, avec des sessions prévues entre le 22 et le 26 juin pour chaque niveau.