Examens scolaires 2025/2026 : Voici tout ce qui change (ministère)

Le Ministère de l’Éducation Nationale a finalisé les dispositions relatives à l’évaluation pédagogique pour les trois cycles d’enseignement (primaire, moyen, et secondaire) pour l’année scolaire 2025-2026. Ces nouvelles mesures intègrent des modifications notables, touchant en particulier le cycle primaire, qui a bénéficié d’une réforme cette saison.

Dans ce cadre, le Ministère a adressé une correspondance, portant le numéro 270, à ses directeurs de wilaya, soulignant l’importance de l’évaluation pédagogique, qu’il considère comme le “laboratoire du système éducatif”.

Cycle primaire : exclusion de certaines matières des examens trimestriels

Le cycle primaire continuera d’appliquer les modalités d’évaluation continue. Celle-ci vise, selon la circulaire, à valoriser les efforts des apprenants et à suivre précisément leur progression.

L’évaluation continue couvre :

Les langues : Expression/Communication orale, lecture, mémorisation (récitations), écriture et dictée.

: Expression/Communication orale, lecture, mémorisation (récitations), écriture et dictée. Les Mathématiques : Domaines des nombres et calcul, grandeurs et mesure, organisation des données, espace et géométrie.

: Domaines des nombres et calcul, grandeurs et mesure, organisation des données, espace et géométrie. L’éducation Artistique et Physique : Activités d’éducation musicale et plastique, et activités d’éducation physique et sportive.

Une note sera attribuée pour évaluer ces différents domaines et activités, en se basant sur : la participation en classe, la réponse aux questions, l’interaction, l’initiative, le respect des consignes, la réalisation des tâches (individuelles, binômes, ou en équipe), les productions écrites dans les cahiers, les projets réalisés, les produits artistiques/créatifs, les capacités vocales, la maîtrise des mouvements fondamentaux, les différentes postures corporelles, et les principes du jeu collectif.

Les examens trimestriels

Un seul examen trimestriel est prévu pour chaque matière enseignée au cycle primaire, à l’exception de l’Éducation Musicale, de l’Éducation Plastique, et de l’Éducation Physique et Sportive, qui en sont exemptées.

1ère Année Primaire : L’évaluation des apprentissages au premier trimestre se fera sous forme d’observations descriptives et qualitatives, reflétant le niveau d’acquisition des compétences de base et les difficultés d’adaptation et d’intégration des élèves.

3ème Année Primaire (Français et Anglais) : L’évaluation des apprentissages dans ces deux langues au premier trimestre sera également sous forme d’observations descriptives et qualitatives.

4ème Année Primaire (Tamazight) : L’évaluation au premier trimestre sera aussi qualitative et descriptive.

Le Ministère a indiqué que les fiches d’évaluation des résultats sur la plateforme numérique ont été modifiées pour prendre en compte ces ajustements. Le passage en 2ème année primaire est automatique pour tout élève ayant suivi sa scolarité en 1ère année de manière régulière.

CEM : Un seul devoir surveillé par trimestre et uniformisation des sujets

L’évaluation pédagogique au collège repose sur l’évaluation continue des activités des élèves (en classe et à l’extérieur), la discipline, l’assiduité, le suivi des travaux, les interrogations orales/écrites, les devoirs à la maison, et les projets de recherche.

L’enseignant attribue une note, accompagnée d’une observation qualitative (indiquant les résultats positifs ou les difficultés à remédier). Un cahier d’évaluation continue doit être tenu pour justifier les notes, et est soumis au contrôle du directeur de l’établissement et de l’inspecteur.

Par ailleurs, un seul devoir surveillé est organisé par matière et par trimestre. Ils doivent être corrigés en classe avec les élèves et leur réalisation et correction doivent être achevées au moins une semaine avant le début des examens trimestriels, et non programmés durant une semaine bloquée.

Enfin, les examens trimestriels se dérouleront avec l’uniformisation des sujets d’examen pour toutes les matières et pour un même niveau au sein de chaque établissement. Ceci est mis en place afin d’assurer le principe d’égalité des chances entre les élèves.

Lycée : Deux devoirs pour les matières spécifiques

Le Lycée applique également l’évaluation continue, portant sur la discipline, l’assiduité, le suivi des travaux, les interrogations orales/écrites, les devoirs à la maison, et les projets de recherche.

Premier Trimestre : Deux devoirs surveillés sont programmés pour les matières spécifiques à chaque tronc commun et à chaque filière. Un seul devoir surveillé est prévu pour les autres matières.

sont programmés pour les matières spécifiques à chaque tronc commun et à chaque filière. Un seul devoir surveillé est prévu pour les autres matières. Deuxième et Troisième Trimestres : Un seul devoir surveillé est programmé pour toutes les matières.

Les devoirs doivent être corrigés en classe avec les élèves. Leur achèvement et correction doivent avoir lieu au moins une semaine avant le début des examens trimestriels, sans programmation dans une semaine bloquée.

Les examens se tiennent selon un calendrier précis, dont le tableau de déroulement doit être communiqué aux élèves et à leurs parents. Il est impératif d’uniformiser les sujets d’examen pour toutes les matières et pour un même niveau au sein de chaque établissement secondaire, afin de garantir l’équité entre les élèves d’un même lycée.