Examens primaire, CEM et lycée : le ministère dévoile le calendrier

La rentrée scolaire en Algérie a eu lieu le 21 septembre dernier. Quelques semaines après, soit aujourd’hui, le ministère de l’éducation vient de fixer les dates des examens trimestriels. Ca concerne les trois cycles ; primaire, moyen et secondaire. En effet, toutes les directions de l’éducation du pays ont été destinatrices d’une correspondance du ministère.

Concernant le cycle primaire, les compositions du premier trimestre débuteront le 6 décembre et s’étaleront jusqu’en 15 du même mois. Ceux du deuxième trimestre se déroulement du 7 au 16 mars 2023 et enfin ceux du troisième trimestre du 28 mai au 1er juin 2023.

Pour le cycle moyen, les compositions du premier trimestre se dérouleront entre le 4 et le 8 décembre. Le deuxième et troisième trimestre se dérouleront respectivement entre le 5 et le 9 mars 2023 et entre le 21 et le 25 mai 2021.

Enfin, les étudiants du cycle secondaire seront au rendez-vous de passer les examens du premier trimestre à partir du 4 décembre jusqu’en 8 du même mois. Les examens du deuxième trimestre se dérouleront entre le 5 et le 9 mars 2023 et enfin ceux du troisième trimestre entre le 14 et le 18 mai 2023.

Le ministère de l’éducation fixe les dates du rattrapage

Dans ce même registre, le ministère de l’éducation a également fixé les dates des examens du rattrapage. Ca concerne toujours les trois cycles primaire, moyen et secondaire.

Ainsi, les élèves du primaire qui n’auront pas la moyenne d’admission pour le passage au cycle moyen, pourront se rattraper à la fin de l’année, en effectuant de nouveaux examens entre le 18 et le 19 juin 2023. Idem pour les lycéens. Quant à ceux du moyen, les examens du rattrapage sont prévus entre le 26 et le 27 juin 2023.

Par ailleurs, les conseils d’admission et d’orientation au cycle secondaire général et de technologie devraient se tenir entre le 21 et le 22 juin 2023. Quant à ceux de la première année secondaire, ils devraient se tenir à partir du 6 juillet 2023.