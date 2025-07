Examens nationaux : le ministère dénonce les fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux

À quelques jours de l’annonce officielle des résultats du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat, le ministère de l’Éducation nationale a publié, ce jeudi, un communiqué officiel pour dénoncer la prolifération de fausses informations concernant ces examens. Il met en garde contre les conséquences néfastes de la diffusion non vérifiée de données sur les plateformes numériques, qui provoque inquiétude et confusion chez les élèves et leurs familles.

Selon le communiqué du ministère, de nombreuses personnes ont récemment publié sur les réseaux sociaux des informations non officielles, relayant des dates fictives de publication des résultats, des taux de réussite inventés, ou encore des listes supposées des élèves les mieux classés. Or, précise l’institution, les canaux officiels n’ont diffusé aucune de ces données, ce qui confirme le caractère fallacieux des informations relayées.

Le ministère note également la propagation de rumeurs sur les conditions de correction des copies et sur le déroulement du travail dans les centres de correction. Certaines pages anonymes ou gérées dans le but d’attirer des abonnés exploitent ainsi l’angoisse naturelle qui entoure la période des résultats, en diffusant des contenus sensationnalistes ou mensongers. Cela participe à créer un climat de stress supplémentaire pour les candidats, qui devraient, selon le ministère, aborder cette étape dans la sérénité et la confiance.

Un appel à la responsabilité et à la vigilance

Face à cette situation préoccupante, le ministère appelle les élèves, leurs parents et l’ensemble des citoyens à faire preuve de discernement, en vérifiant les informations uniquement auprès des sources officielles, à savoir :

Le site internet du ministère : www.education.gov.dz

La page Facebook officielle du ministère de l’Éducation

Le compte certifié du ministère sur la plateforme X (anciennement Twitter)

Le communiqué rappelle qu’aucune entité qu’elle soit individuelle ou institutionnelle – n’est autorisée à divulguer des données liées aux examens, sauf le ministre de l’Éducation nationale lui-même, qui est le seul habilité à rendre publiques les statistiques officielles, les résultats ou les noms des élèves méritants, selon les procédures réglementaires.

Le ministère s’adresse également à ses propres agents, notamment ceux affectés aux centres de correction, aux secrétariats ou aux équipes de traitement des résultats. Il leur rappelle leur obligation de réserve, et les enjoint à ne publier sous aucun prétexte de photos, vidéos, documents ou témoignages relatifs à leur mission sur les réseaux sociaux ou dans tout autre espace public.

Le ministère indique qu’un tel comportement constitue une infraction aux règles en vigueur et pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires et judiciaires.

Une fermeté annoncée contre les auteurs de fausses nouvelles

Dans son communiqué, le ministère annonce qu’il engagera des poursuites judiciaires contre toute personne ou page qu’il reconnaîtra coupable de diffuser ou de promouvoir de fausses informations portant atteinte à la crédibilité du secteur éducatif ou perturbant le bon déroulement des examens.

Il insiste sur le fait que ces comportements sont non seulement préjudiciables pour les élèves et leur équilibre psychologique, mais qu’ils participent aussi à la déstabilisation du climat scolaire et social en général.

Enfin, le ministère de l’Éducation nationale lance un appel à l’ensemble des citoyens, institutions, médias et utilisateurs des réseaux sociaux à s’impliquer activement dans la défense de la vérité et de la fiabilité de l’information, en refusant de relayer des contenus non vérifiés. Il les invite à contribuer à la diffusion d’une culture de responsabilité, de transparence et de respect des institutions.

En cette période cruciale pour des milliers de familles, le ministère souligne la nécessité de protéger la réputation de l’école algérienne et de valoriser les efforts considérables déployés par les enseignants, correcteurs, surveillants et personnels administratifs pour garantir la transparence et l’équité dans le traitement des examens nationaux.