Examens du BEM et du Bac 2026 : des directives urgentes du wali d’Alger

À l’approche des épreuves nationales, le Ministre-Wali de la capitale, Mohamed Abdennour Rabehi, a présidé ce mercredi soir une réunion du Conseil exécutif de la Wilaya. L’ordre du jour a été marqué par un point d’une importance capitale : la mise en place d’un dispositif rigoureux pour garantir le bon déroulement des examens du Baccalauréat et du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) à travers Alger.

Avec un nombre record de candidats et de centres de vote cette année, la Wilaya d’Alger passe en mode « alerte logistique » pour offrir aux élèves les meilleures conditions de réussite.

Les chiffres clés de la session 2026 à Alger

Le bilan présenté lors de cette réunion révèle l’ampleur de la tâche organisationnelle dans la capitale :

Baccalauréat : 272 centres d’examen ont été recensés pour accueillir un total de 92 443 candidats .

d’examen ont été recensés pour accueillir un total de . Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) : 246 centres sont mobilisés pour les 81 336 candidats inscrits.

Au total, ce sont plus de 173 000 élèves qui s’apprêtent à rejoindre les centres d’examen dans les semaines à venir à travers les différentes circonscriptions administratives d’Alger.

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Un plan d’action strict et des inspections de terrain

Face à ces enjeux, le Wali a insisté sur l’importance de la coordination entre les différents acteurs (Éducation, Sécurité, Santé, Transport). Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour sécuriser les centres, assurer l’approvisionnement en eau, l’électricité et la climatisation, ainsi que la restauration des encadreurs et des élèves.

Afin de ne laisser aucune place à l’imprévu, Mohamed Abdennour Rabehi a instruit ses services d’organiser immédiatement des sorties de terrain. Ces visites d’inspection ont pour but de vérifier l’état de préparation de chaque centre d’examen, de recenser les éventuelles lacunes logistiques ou techniques (éclairage, sanitaires, mobilier) ainsi que de traiter et de corriger ces insuffisances dans les délais impartis avant le début des épreuves.

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L’engagement pour un service public performant

Cette réunion confirme la volonté de la Wilaya d’accompagner le secteur de l’éducation nationale dans cette étape cruciale. En plaçant les examens officiels au sommet des priorités du Conseil exécutif, les autorités locales visent à instaurer un climat de sérénité pour les familles algéroises et à assurer une égalité des chances pour tous les candidats.

La mobilisation se poursuivra jusqu’à la fin de la saison scolaire, avec un suivi quotidien pour parer à toute urgence technique ou organisationnelle.

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