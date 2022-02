Examens BAC et BEM 2022 : le ministère rassure les élèves

Au vu de la situation sanitaire actuelle et des conditions auxquelles font face les élèves, sans oublier la suspension de l’enseignement pendant deux semaines impactant le suivi des cours, le ministère de l’Éducation rassure les candidats qui vont passer les examens du BAC et du BEM de l’année 2022 très inquiets vis-à-vis du déroulement de ceux-ci.

Lors d’une rencontre diffusée sur la chaîne Echorouk News TV, une inspectrice centrale au ministère de l’Éducation nationale a tenu à rassurer les futurs candidats en affirmant que les élèves vont avoir droit à des cours préalablement programmés afin de rattraper le retard accumulé.

Concernant les épreuves, elle assure que les sujets des examens porteront uniquement sur les cours étudiés au courant de l’année 2022-2021 même s’il est, d’après elle, trop tôt pour parler de délimitation d’un seuil.

Des décisions prises pour améliorer les conditions des élèves

L’inspectrice est aussi revenue sur l’organisation établie. En effet, un calendrier précis a été mis en place pour le dernier trimestre de l’année scolaire afin d’assurer le bon déroulement de l’ensemble du programme scolaire.

De plus, le ministère de l’Éducation a pris des mesures précises quant au calendrier des devoirs et des épreuves des différents paliers de l’éducation. Et plus particulièrement, le programme dédié aux candidats concernés par les examens du BAC et BEM.

En effet, les devoirs ainsi que les compositions du 2ᵉ trimestre, de l’année en cours, ont déjà été reportés à la suite d’une décision des autorités concernées, mais une date a été à présent fixée : ils se dérouleront donc du 20 au 24 mars 2022.