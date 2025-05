Examens du 3ᵉ trimestre : Le ministère de l’Éducation annonce une mise à jour importante

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, ce lundi, une modification du calendrier des épreuves du troisième trimestre et des examens de rattrapage pour l’année scolaire 2024-2025.

Selon un communiqué du ministère, les évaluations du troisième trimestre débuteront à partir du 18 mai pour les élèves du cycle primaire, ainsi que pour les première, deuxième et troisième années du moyen, en plus des classes de première et deuxième secondaire.

En revanche, les élèves de quatrième année moyenne passeront leurs examens à partir du 12 mai, tandis que ceux des classes du baccalauréat (terminales) commenceront dès le 11 mai. Quant aux épreuves de rattrapage, elles se dérouleront les 23 et 24 juin.

Il est à noter que les examens du troisième et dernier trimestre avaient initialement été programmés entre le 25 et le 29 mai 2025 pour toutes les années du primaire, ainsi que pour les première, deuxième et troisième années du cycle moyen et les première et deuxième années du secondaire.

Examens du 3e trimestre : Calendrier détaillé des épreuves

Voici le nouveau calendrier des examens :

Le ministère de l’Éducation nationale a donc procédé à un réaménagement significatif du calendrier des examens du troisième trimestre et des épreuves de rattrapage pour l’année scolaire 2024-2025.

Cette décision, annoncée ce lundi, avance de manière notable les dates des évaluations pour la majorité des niveaux d’enseignement, avec un démarrage fixé au 11 mai.

Ce changement de programme, qui décale de deux semaines les dates initialement prévues, vise à permettre aux enseignants d’organiser la correction collective des épreuves, de restituer les copies aux élèves et de préparer les centres désignés pour accueillir les épreuves du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) et du BAC, session 2025.

En conséquence, les services du ministère ont été chargés d’informer les responsables des établissements publics et privés de l’ajustement des dates des évaluations, y compris celles des examens de rattrapage, pour l’année scolaire 2024/2025. Les autorités éducatives ont été invitées à respecter strictement ce nouveau calendrier, afin d’atteindre les objectifs pédagogiques fixés.

Cette mesure s’inscrit dans une logique d’organisation optimale des échéances de fin d’année, tout en garantissant la transparence et l’efficacité du processus d’évaluation.

Par ailleurs, il est important de rappeler les dates des examens nationaux de fin d’année : Les épreuves du Brevet d’enseignement moyen (BEM) se dérouleront du dimanche 1er juin au mardi 3 juin 2025. Concernant le Baccalauréat, il aura lieu du dimanche 15 juin au jeudi 19 juin 2025.

