Examens de rattrapage pour les 3 cycles : le ministère révèle les dates

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé aujourd’hui, jeudi, les dates des épreuves de rattrapage pour l’année scolaire en cours, concernant tous les niveaux d’enseignement. Selon le communiqué du ministère, les examens de rattrapage se dérouleront du 23 au 27 juin prochain.

Pour le cycle primaire, les épreuves de rattrapage pour les classes de deuxième, troisième et quatrième années se tiendront les 23 et 24 juin. En ce qui concerne le cycle moyen, les épreuves sont prévues pour les 26 et 27 juin pour les élèves des première, deuxième et troisième années. Les épreuves pour le cycle secondaire, touchant les élèves des première et deuxième années, sont également programmées pour les 23 et 24 juin. Les résultats de ces examens seront publiés le 27 juin.

Le ministère a souligné l’importance pour toutes les institutions éducatives d’organiser ces épreuves sans exception. Ces examens sont destinés aux élèves ayant obtenu une moyenne annuelle générale comprise entre 4,50 et 4,99 sur 10 pour le cycle primaire, et entre 9,9 et 9,99 sur 20 pour les cycles moyen et secondaire.

Il a également 2té précisé que les épreuves de rattrapage porteront sur les matières dans lesquelles les élèves n’ont pas obtenu la moyenne pour les cycles primaire et moyen, et sur seulement deux matières pour le cycle secondaire.

Épreuves de rattrapage : “l’épreuve de la 2eme chance”

La communication des dates des épreuves de rattrapage aux élèves concernés et à leurs parents se fera par tous les moyens disponibles, notamment via les sites internet et les pages officielles des directions de l’éducation, dès ce jeudi 23 mai.

Les élèves se préparant aux examens du baccalauréat et du brevet de l’enseignement moyen sont exemptés des épreuves de rattrapage.

Le ministère de l’Éducation a souligné que les épreuves de rattrapage sont une démarche cruciale, préservant les efforts des élèves concernés et offrant une “deuxième chance de réussite”. Cette initiative a également des répercussions positives sur le système éducatif, facilitant la progression des élèves d’une année à l’autre au sein du même cycle éducatif.

En conclusion, les épreuves de rattrapage représentent une opportunité importante pour les élèves ayant rencontré des difficultés durant l’année scolaire. Elles permettent non seulement de valoriser leurs efforts, mais aussi de renforcer la cohésion du système éducatif en leur offrant une chance supplémentaire de réussite académique.