Examens de rattrapage : Les dates fixées pour les trois cycles d’enseignement

Alger, le 20 juin 2024 – Le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé, ce jeudi, le calendrier des examens de rattrapage pour l’année scolaire 2023-2024, qui se tiendront du 23 au 27 juin prochain, pour les trois cycles d’enseignement.

Ces examens concernent les élèves des 2ème, 3ème et 4ème années du primaire qui composeront les 23 et 24 juin.

Les collégiens des 1ère, 2ème et 3ème années, quant à eux, passeront les épreuves les 26 et 27 juin. Enfin, pour les lycéens, les rattrapages sont prévus pour les 1ère et les 2ème année les 23 et 24 juin.

Ces examens de rattrapage offrent une seconde chance aux élèves qui n’ont pas pu obtenir la moyenne lors des épreuves ordinaires. Ils constituent une occasion importante pour ces élèves de se rattraper et de poursuivre leur scolarité dans de meilleures conditions.

Résultats des examens de BEM et BAC : les candidats dans l’attente

Les candidats au BEM et au BAC, scrutent avec impatience l’affichage des résultats de leurs examens. Pour les premiers, l’attente est presque terminée puisque les résultats sont prévus pour le 29 juin prochain.

Les bacheliers, quant à eux, devront patienter un peu plus longtemps, jusqu’au 20 juillet approximativement. Le ministre de l’Éducation nationale a toutefois tenu à préciser que ces dates sont indicatives et que les résultats pourraient être annoncés plus tôt.

En attendant les résultats définitifs, les copies d’examen font l’objet d’une attention particulière. Pour les élèves du BEM, le premier tour de correction est déjà achevé, révélant un contraste saisissant entre les notes obtenues en matières littéraires et scientifiques.

Selon des sources concordantes, les élèves ont rencontré des difficultés notables en mathématiques et en physique, obtenant des notes parfois catastrophiques, tandis qu’ils se sont montrés plus performants en éducation islamique et en langue arabe, avec des notes allant de bonnes à excellentes.