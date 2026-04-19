Examens 2026 : tout est prêt… sauf les écoles ? Alerte du ministère

Si l’organisation logistique des examens du Bac et du BEM 2026 semble sous contrôle, une ombre majeure plane sur la scolarité des élèves : le retard critique dans la construction des nouvelles écoles. Le ministre de l’Éducation nationale vient de tirer la sonnette d’alarme. Face à des chantiers à l’arrêt, le spectre de classes surchargées menace directement la préparation et la réussite des candidats.

Bac et BEM 2026 : Le ministère de l’éducation nationale tire la sonnette d’alarme

L’année 2026 s’annonce importante pour les élèves algériens, avec le Baccalauréat 2026 et le BEM 2026 en ligne de mire. Si les préparatifs logistiques semblent maîtrisés, une problématique majeure risque de compromettre la réussite scolaire : le retard significatif dans la construction écoles Algérie. Le Ministère de l’Éducation nationale a exprimé ses vives inquiétudes face à cette situation.

Des chantiers à l’arrêt font planer le spectre de la surcharge des classes, une situation qui impacterait négativement la préparation et les performances des candidats aux examens Algérie. La pression monte alors que les échéances approchent, nécessitant une action rapide et coordonnée.

🟢 À LIRE AUSSI : Convocations BAC et BEM 2026 : voici les dates et la procédure de retrait

Objectif réussite : Un dispositif renforcé pour les examens du Baccalauréat et du BEM

Pour le ministre, l’organisation du Baccalauréat et du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) constitue une « priorité absolue ». Il a appelé à une mobilisation générale pour garantir un déroulement parfait, tout en insistant sur la nécessité de tirer les leçons des sessions précédentes.

Le plan d’action pour les examens Algérie 2026 repose sur plusieurs piliers :

Amélioration de l’accueil : Les centres d’examen doivent offrir des espaces confortables et climatisés pour assurer le bien-être des candidats .

Les doivent offrir des espaces confortables et climatisés pour assurer le bien-être des . Lutte contre la fraude : Un renforcement strict des contrôles à l’entrée sera appliqué pour empêcher l’introduction de téléphones portables, doublé d’une campagne de sensibilisation accrue sur les risques liés à la triche.

Un à l’entrée sera appliqué pour empêcher l’introduction de téléphones portables, doublé d’une campagne de sensibilisation accrue sur les risques liés à la triche. Inclusion sanitaire : Des dispositions spéciales sont maintenues pour permettre aux élèves hospitalisés de passer leurs épreuves dans des centres dédiés au sein des structures de santé.

Des dispositions spéciales sont maintenues pour permettre aux élèves hospitalisés de passer leurs épreuves dans des centres dédiés au sein des structures de santé. Coordination multisectorielle : Un travail de concert est engagé avec les services de transport, de santé et de sécurité pour une prise en charge globale (sécurité, transport, restauration).

🟢 À LIRE AUSSI : Alger : L’ETUSA renforce son réseau avec deux nouvelles lignes dès ce lundi

Écoles en Algérie : Retards de construction et menace de surcharge des classes

Le ton a été plus ferme concernant le volet investissement. Sur un total de 2 373 projets éducatifs répertoriés, le ministre a révélé qu’une partie non négligeable n’a toujours pas été lancée. Il a jugé le rythme de réalisation actuel « insuffisant » et a souligné des disparités frappantes entre les différentes wilayas.

Le programme de l’année 2025, qui prévoit la réalisation de 600 classes d’extension, 196 collèges (CEM) et 70 lycées, accuse un retard notable. Mohamed Seghir Saadaoui a averti que ces délais pourraient aggraver le phénomène de surcharge des classes lors de la prochaine rentrée. Il a également rappelé que, conformément à la législation, les projets non finalisés s’exposent à des mesures d’annulation.

🟢 À LIRE AUSSI : Examens du BEM et du Bac 2026 : des directives urgentes du wali d’Alger

Accélérer la cadence : Des rapports de suivi exigés pour améliorer la scolarité

En clôture de la conférence, le ministre a ordonné une accélération immédiate de la cadence des travaux. Il a exigé des rapports de suivi périodiques et précis pour chaque chantier, affirmant que la réussite des examens Algérie et l’amélioration des conditions de scolarité Algérie sont les deux piliers centraux de la stratégie du secteur.

L’enjeu est de taille : garantir à tous les élèves un environnement propice à l’apprentissage et à la réussite scolaire. La pression est désormais sur les différents acteurs impliqués pour inverser la tendance et assurer un avenir meilleur aux générations futures.

🟢 À LIRE AUSSI : Éducation : le ministère lance un contrôle strict de l’avancement des programmes