Examens 2025 : Le ministère de l’Éducation mobilisé pour une organisation sans faille

Le ministre de l’Éducation nationale a présidé, jeudi soir, une conférence nationale dédiée à l’évaluation de la préparation des directions de l’éducation aux examens scolaires nationaux. Cette rencontre stratégique intervient à quelques semaines des épreuves du Brevet de l’enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat, et vise à garantir un climat optimal pour les candidats.

Au cœur des discussions : la coordination administrative, la disponibilité des infrastructures d’accueil, et l’application rigoureuse des instructions officielles émises par le ministère.

Respect strict du calendrier et surveillance accrue

Le ministre a rappelé, en cette période d’évaluation du troisième trimestre, l’obligation pour tous les établissements publics et privés de se conformer aux décisions et circulaires ministérielles, notamment concernant les dates des contrôles et des examens.

Il a insisté sur le rôle des directeurs de l’éducation dans le contrôle du respect des instructions sur le terrain, y compris la vérification de la qualité des sujets d’évaluation proposés aux élèves.

Parallèlement à ces préparatifs, une campagne de sensibilisation visant à préserver la propreté du milieu scolaire a été relancée en partenariat avec le ministère de l’Environnement et le Conseil national de la société civile, avec comme objectif d’éviter le gaspillage et l’abandon des cahiers en fin d’année.

Chaque établissement devra dorénavant disposer d’une salle dédiée à la collecte des cahiers usagés, en vue de leur recyclage par l’entreprise publique spécialisée.

Examens : inclusion, climatisation et accessibilité au programme

Dr Saâdaoui a insisté sur la nécessité d’aménager des conditions spécifiques pour les élèves en situation de handicap et sur l’installation de climatiseurs dans les centres d’examen situés dans les wilayas touchées par de fortes chaleurs, afin de garantir l’égalité des chances et le bien-être de tous les candidats.

Le ministre a aussi évoqué l’achèvement de la première phase des élections des commissions locales des œuvres sociales.

Il a confirmé que l’élection de la commission nationale aura lieu les 24 et 25 mai prochains, marquant une nouvelle étape dans l’organisation des services sociaux au sein du secteur éducatif.

En fin de réunion, le ministre est revenu sur la situation préoccupante des établissements dans les régions récemment touchées par des intempéries, appelant à une vigilance quotidienne. Une attention particulière sera portée aux établissements désignés comme centres d’examen, afin d’assurer leur bon fonctionnement en toutes circonstances.