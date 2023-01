Examen d’évaluation du cinquième : le ministère dévoile les modalités

Par le biais d’une instruction transférée aux directions de l’éducation nationale, le ministère de l’éducation nationale a dévoilé la date de l’examen d’évaluation des acquis des élèves du cycle primaire. Ainsi que les procédures réglementaires de cet examen. En effet, l’instruction a donné plus de détails sur l’emploi du temps relatif à chaque épreuve.

Pour rappel, les élèves doivent obligatoirement passer cette épreuve. Cependant, le premier responsable du secteur de l’éducation en Algérie a déjà fait savoir que le passage à la première année moyenne se fera sur la base de la moyenne annuelle. Sachant que l’absence de chaque écolier implique son exclusion, peu importe sa moyenne annuelle d’évaluation continue.

En effet, il s’agit uniquement d’un test pour évaluer les acquis des principaux concernés durant l’année scolaire. D’ailleurs, il aura lieu au niveau des établissements scolaires, sous la supervision des enseignants, comme c’était le cas durant les deux premiers trimestres. On notera dans ce sillage, que ledit examen englobe toutes les matières enseignées durant l’année scolaire. À l’exception de l’éducation musicale, le dessin et le sport. On notera qu’il s’agit de ce que rapporte le quotidien arabophone Echorouk.

Examen 5e année primaire : voici la date du début des inscriptions

Selon la même source médiatique, il convient de préciser que les examens se dérouleront durant la période allant du 30 avril au 25 mai 2023. À raison d’un examen par jour. En ce qui concerne les mesures réglementaires, le département de Hakim Belabed a indiqué que la période du début des inscriptions a été fixée le 5 février 2023. Et ce, jusqu’au 23 février 2023.

En effet, les inscriptions s’effectueront via la plateforme numérique dédiée à cet effet. Sachant que le directeur de chaque établissement sera charger de l’inscription des élève, en utilisant les identifiants des principaux concernés.