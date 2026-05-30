Examen de fin de cycle primaire : le ministère dévoile les dernières mesures

Le ministère de l’Éducation nationale a arrêté les dispositions finales relatives à l’évaluation des acquis des élèves du primaire au titre de l’année scolaire 2025-2026.

Une circulaire adressée aux responsables du secteur détaille les différentes étapes qui devront être mises en œuvre jusqu’à la clôture officielle de l’opération, avec notamment l’organisation d’une session de rattrapage pour les élèves absents lors de la première phase des évaluations.

Dans une correspondance datée du 24 mai, la Direction générale de l’enseignement a demandé aux directeurs de l’éducation, aux inspecteurs de l’enseignement primaire ainsi qu’aux chefs d’établissements publics et privés de veiller au respect des mesures prévues pour les évaluations de fin d’année.

La première disposition concerne l’organisation d’évaluations compensatoires destinées aux élèves qui n’ont pas pu participer à la première session de l’évaluation des acquis de fin du cycle primaire ou des premier et deuxième cycles de l’enseignement primaire. Ces épreuves de rattrapage se dérouleront les 22 et 23 juin prochains.

À travers cette mesure, le ministère entend offrir une nouvelle opportunité aux élèves concernés afin qu’ils puissent être évalués avant la clôture de l’année scolaire. L’objectif affiché est de garantir l’égalité des chances et de permettre à chaque élève de faire valoir ses acquis dans les mêmes conditions que ses camarades.

Conseils des enseignants et préparation des documents officiels

Une fois les évaluations terminées, les établissements devront organiser les conseils des enseignants le 24 juin 2026. Ces réunions permettront d’examiner les résultats des élèves et de finaliser les différentes décisions pédagogiques liées à leur parcours scolaire.

Le ministère a également demandé aux directeurs d’écoles de renseigner la date de tenue de ces conseils sur la plateforme numérique du secteur. Cette démarche est indispensable pour permettre la génération et l’impression des certificats de fin d’enseignement primaire ainsi que des livrets d’évaluation.

La même circulaire précise que l’impression des certificats, des livrets d’évaluation et des fiches de suivi des acquis devra être effectuée entre le 24 et le 28 juin, afin que tous les documents soient prêts avant la fin du mois.

Remise des certificats aux familles : voici la date

La dernière étape du dispositif est fixée au 29 juin, date retenue pour l’organisation d’une journée portes ouvertes dans les établissements scolaires. À cette occasion, les élèves admis en première année moyenne recevront leurs certificats, tandis que l’ensemble des élèves se verront remettre leurs livrets et fiches d’évaluation.

Le ministère insiste également sur l’importance du dialogue avec les familles. Les enseignants seront invités à fournir aux parents toutes les explications nécessaires concernant les résultats obtenus, les compétences maîtrisées par leurs enfants et les aspects nécessitant encore des améliorations.

Pour assurer le succès de cette phase finale, la Direction générale de l’enseignement appelle l’ensemble des intervenants à informer les élèves et leurs parents des différentes échéances et à réunir toutes les conditions nécessaires au bon déroulement de ces opérations. Ces mesures marquent ainsi l’ultime étape du processus d’évaluation des acquis mis en place dans les écoles primaires pour l’année scolaire 2025-2026.