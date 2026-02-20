Examen de fin de cycle primaire : le calendrier officiel pour l’année scolaire 2025-2026

Le ministère de l’Éducation nationale a fixé le calendrier pour la tenue de l’examen d’évaluation des acquis de l’enseignement primaire pour l’année scolaire 2025-2026. Les épreuves écrites se dérouleront les 5, 6 et 7 mai 2026, selon l’emploi du temps habituel des classes, tout en assurant la continuité des cours pour les autres niveaux scolaires.

Cette initiative vise à évaluer le degré de maîtrise des compétences fondamentales par les élèves de cinquième année primaire, acquises au cours de leur parcours dans l’enseignement primaire. Elle s’inscrit dans une démarche de suivi du niveau de réussite scolaire et de renforcement de la qualité des apprentissages, sans perturber le fonctionnement normal des établissements scolaires.

Les tests seront réalisés dans les établissements eux-mêmes, sous la supervision du personnel éducatif, afin de garantir des conditions pédagogiques et organisationnelles optimales pour les élèves.

Comment fonctionne le système d’évaluation des acquis ?

En Algérie, l’évaluation des acquis à la fin du primaire a pour objectif de mesurer les compétences essentielles des élèves avant qu’ils ne passent au cycle moyen. Il ne s’agit pas d’un concours, mais d’un outil pédagogique pour suivre le niveau de chaque élève.

Le système concerne principalement les élèves de cinquième année primaire, dernière année du cycle primaire. Les épreuves se déroulent dans les écoles, sous la supervision des enseignants, afin que les élèves passent les tests dans un environnement familier.

Cette évaluation permet de :

Suivre le niveau scolaire général des élèves,

Identifier les difficultés et les besoins spécifiques de chacun,

Améliorer l’enseignement et mieux préparer les élèves pour les années suivantes.

Le système est conçu pour ne pas perturber le fonctionnement normal des classes. Les cours continuent normalement pour les autres niveaux, et les tests servent surtout à aider les enseignants à adapter leur pédagogie. En résumé, cette évaluation est un outil de suivi et d’amélioration qui permet de garantir que chaque élève maîtrise les compétences clés avant de poursuivre sa scolarité.