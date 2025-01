Examen de fin de cycle primaire : l’anglais officiellement inclus

Le ministère de l’Éducation nationale a publié le cadre officiel pour l’organisation de l’examen de fin de cycle primaire pour l’année scolaire 2024-2025. Une nouveauté importante marque cette session : l’introduction officielle de l’anglais parmi les matières évaluées. Les évaluations écrites se dérouleront les 11, 12 et 13 mai 2025, selon les mêmes modalités que l’année précédente.

Le décret ministériel n°298, daté du 30 décembre 2024, détaille les matières concernées, le calendrier des épreuves et les modalités d’élaboration des sujets. Les épreuves écrites couvriront sept matières : arabe, français, amazigh, anglais, éducation islamique, histoire et mathématiques. Le ministère exclut les matières comme la musique et les arts plastiques des évaluations, conformément aux pratiques antérieures.

L’examen évaluera également les compétences spécifiques en éducation scientifique et technologique, en géographie et en éducation civique, en mesurant ces aptitudes à la fin de chaque domaine d’apprentissage. Les responsables standardiseront les épreuves au niveau des zones pédagogiques pour assurer une évaluation uniforme des élèves.

Examen de fin de cycle : quelles sont les modalités d’évaluation ?

Les épreuves écrites accorderont 1h30 pour les langues principales (arabe, amazigh, français et anglais), et 45 minutes pour les matières comme l’éducation islamique et l’histoire. L’évaluation ne s’arrête pas aux seules épreuves écrites.

Les élèves démontreront à l’oral leurs compétences en compréhension et en communication dans les quatre langues, y compris l’anglais, ce qui reflète une approche plus complète et moderne de l’apprentissage linguistique.

Les performances en lecture, mémorisation et récitation (éducation islamique) ainsi qu’en activité physique (éducation sportive) feront donc l’objet d’une évaluation continue à partir du troisième trimestre. Ces évaluations s’appuieront sur des guides spécifiques adaptés à chaque matière.

Tous les tests, qu’ils soient écrits, oraux ou pratiques, devront alors être finalisés avant le 30 avril 2025. Ce calendrier serré témoigne de la volonté du ministère de garantir une organisation efficace et homogène des évaluations, tout en intégrant des changements ambitieux comme l’introduction de l’anglais, qui reflète les efforts du gouvernement pour moderniser et diversifier le système éducatif algérien.

Ainsi, l’inclusion de l’anglais dans l’examen de fin de cycle primaire marque une étape clé dans la réforme du système éducatif algérien. Ainsi, le ministère reconnaît l’importance croissante de cette langue dans le monde contemporain et met en avant son engagement à préparer les élèves à un environnement globalisé.

Cette initiative, associée à des méthodes d’évaluation diversifiées, vise à mieux mesurer les acquis des élèves tout en renforçant leur polyvalence et leur compétitivité future.