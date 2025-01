Examen de fin de cycle primaire : dates, matières et organisation

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé que l’examen d’évaluation des acquis pour les élèves de 5e année primaire se tiendra les 11, 12 et 13 mai prochains. Cet examen porte sur sept matières principales, avec des épreuves écrites organisées dans toutes les écoles primaires publiques et privées du pays.

Les disciplines évaluées incluent :

Langue arabe

Langue amazighe

Anglais

Français

Mathématiques (durée : 1h30 par matière)

Éducation islamique

Histoire (durée : 45 minutes chacune pour les deux dernières matières)

Les matières d’éducation musicale et d’arts plastiques ne sont pas concernées par cet examen pour l’année scolaire 2024/2025.

Organisation et déroulement

Le directeur de l’école primaire ou celui de l’établissement privé supervisera l’examen. Malgré la tenue des épreuves, les cours se poursuivront normalement pour les autres niveaux.

L’objectif de cette évaluation est de mesurer les acquis des élèves à la fin de leur cycle primaire. Les directeurs d’éducation supervisent directement une coordination rigoureuse entre les différentes parties prenantes.

Les directeurs des établissements doivent extraire la liste des élèves concernés via le système d’information du ministère. Cette liste, certifiée et mise à jour en cas de besoin, doit être transmise à la direction de l’éducation au plus tard le 23 janvier.

Les épreuves seront uniformes pour tous les élèves d’une même circonscription pédagogique et se dérouleront à des dates et horaires synchronisés. Cette démarche vise à garantir une évaluation équitable et harmonisée à l’échelle nationale.

Une étape clé pour le parcours scolaire

Cet examen constitue une étape essentielle pour les élèves, permettant de valider leurs compétences dans les matières fondamentales avant leur passage au cycle moyen.

Le ministère appelle à une mobilisation et à une préparation minutieuse pour assurer le bon déroulement des épreuves.