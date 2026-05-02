Examen de fin de cycle primaire (5AP) : les cours sont-ils maintenus pour les autres élèves ?

Le ministère de l’Éducation nationale en Algérie a adressé une note aux directeurs des écoles primaires pour préciser l’organisation de la période des examens.

Il indique d’abord que les élèves qui ne sont pas concernés par l’examen d’évaluation des acquis continueront leurs cours normalement, sans interruption des études pendant cette période.

Ensuite, il détaille le calendrier de l’examen :

Les élèves de 5e année primaire commencent l’examen dimanche et le poursuivent jusqu’à mardi.

commencent l’examen dimanche et le poursuivent jusqu’à mardi. Les élèves de 3e et 4e année passeront l’examen lundi, sur deux jours.

Le ministère rappelle aussi que ces évaluations se déroulent en parallèle avec les examens du troisième trimestre, prévus à partir du 10 mai pour tous les cycles.

Enfin, il insiste sur deux points importants la continuité normale des cours pour les autres niveaux, et la nécessité pour les écoles de respecter strictement le calendrier et d’informer les élèves et les parents par tous les moyens disponibles.

En quoi consiste l’examen d’évaluation des acquis du 5AP ?

L’examen de fin de cycle primaire (5AP) en Algérie est actuellement organisé sous la forme d’une évaluation des acquis. Il s’agit d’un dispositif obligatoire destiné à mesurer le niveau des élèves en fin de primaire avant leur entrée au collège.

Cette évaluation a pour objectif de mesurer le niveau global des élèves avant leur entrée au collège, sans pour autant influencer leur orientation.

Tous les élèves de 5AP passent cette évaluation, généralement au mois de mai. Toutefois, ses résultats ne sont pas pris en compte pour le passage en première année moyenne (1AM). L’admission au collège repose uniquement sur la moyenne annuelle obtenue durant les trois trimestres. Dès lors que cette moyenne est égale ou supérieure à 5/10, le passage est assuré.

Un déroulement sur plusieurs jours et plusieurs matières

L’évaluation se déroule sur plusieurs jours et couvre l’ensemble des disciplines étudiées au primaire. Les élèves sont évalués en langue arabe, mathématiques et français, mais aussi en histoire-géographie, sciences et éducation islamique.

Chaque épreuve vise à vérifier les compétences acquises dans ces matières, selon les programmes officiels de l’année.

Les résultats ne sont pas exprimés sous forme de notes traditionnelles. Ils reposent sur des niveaux d’appréciation qui indiquent le degré de maîtrise des compétences. On distingue ainsi la maîtrise totale, la maîtrise acceptable, la maîtrise partielle et la maîtrise limitée.

Ce système permet de situer l’élève dans son apprentissage sans établir de classement entre les élèves.

Les résultats de cette évaluation sont regroupés dans un livret de compétences transmis au collège. Ce document permet aux enseignants de première année moyenne de connaître précisément le niveau de chaque élève et d’adapter leur accompagnement en conséquence.

L’évaluation des acquis du 5AP constitue donc un bilan des apprentissages en fin de primaire. Elle permet d’évaluer les compétences des élèves dans différentes matières, sans conditionner leur passage au collège, qui reste basé sur la moyenne annuelle.