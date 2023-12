Examen de 5ᵉ AP : nouvelle méthode d’évaluation et d’organisation en place dès 2024

Le ministère de l’Éducation nationale a récemment donné son accord sur une réforme majeure de l’évaluation des acquis au primaire, marquant une étape significative dans le système éducatif. Ce décret ministériel établit les bases organisationnelles et pédagogiques d’un tout nouveau format d’examen qui entrera en vigueur en deux phases.

La première phase, prévue pour avril, comprendra trois formats de tests visant à évaluer les compétences des élèves de la cinquième année du primaire. La deuxième phase, débutant le 12 mai et s’étalant sur trois jours, introduira des évaluations écrites dans six matières communes aux cinq unités pédagogiques.

Dans un souci d’efficacité, le nouveau décret prévoit deux évaluations par jour, tout en maintenant les cours réguliers pour les autres classes. Cette réforme prévoit également des ajustements, réduisant le nombre de jours d’examen de 12 à trois et introduisant des évaluations écrites communes pour les matières évaluées.

Les directeurs des établissements éducatifs ont ainsi jusqu’au 25 janvier pour soumettre les listes des candidats. L’examen sera automatisé via une plateforme numérique, simplifiant le processus pour les élèves de la cinquième année du primaire.

Ce nouveau format d’examen couvrira toutes les matières du programme de la cinquième année, à l’exception de la musique et de l’art. En utilisant quatre formats d’évaluation des acquis des élèves répartis en deux phases, l’évaluation sera continue avec des critères spécifiques à chaque matière.

Un système d’évaluation basé sur la compréhension orale

En parallèle, des évaluations écrites évalueront les compétences en compréhension du discours et en communication orale en arabe, amazigh et français. Des évaluations « performantes » évalueront également le comportement et l’éthique dans ces trois langues.

Cette réforme implique par ailleurs une coordination étroite entre les différents secteurs pour garantir la crédibilité des évaluations. Pour éviter le brusquement des élèves, ces derniers passeront les examens dans leurs écoles sous la supervision de leurs enseignants, et les responsables fourniront des informations sur les outils nécessaires pour les évaluations écrites communes.