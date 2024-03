Examen de 5ᵉ année primaire : le ministère annonce une réforme majeure

Le Ministère de l’Éducation Nationale a initié une transformation significative de l’examende 5ᵉ année primaire, marquant un tournant vers des méthodes d’évaluation plus modernes et pertinentes. Cette réforme vise à remplacer les anciennes pratiques évaluatives, centrées sur la mémorisation, par une approche mettant l’accent sur la compréhension, l’analyse, et les compétences pratiques des élèves.

À partir du 7 avril, les directions éducatives des 60 départements se sont alors engagées dans la conception des sujets d’examen selon une grille d’analyse renouvelée. Cette initiative souligne la volonté du ministère de privilégier le « qualitatif » au détriment du quantitatif, en évaluant les compétences réelles des élèves plutôt que leur capacité à restituer des connaissances de manière mécanique.

L’objectif est de promouvoir une compréhension profonde et une capacité d’analyse critique chez les élèves, en s’éloignant des méthodes d’évaluation traditionnelles.

Mise en œuvre et garanties de l’intégrité de l’examen

Les évaluations écrites communes débuteront le 7 avril, avant les célébrations de l’Aïd el-Fitr, et connaîtront une pause pendant les festivités. La reprise est fixée au 14 avril, sous la supervision des directeurs d’écoles primaires, qui joueront un rôle clé dans le suivi et la surveillance de cette période critique.

Pour garantir la confidentialité et l’intégrité des sujets de l’ les responsables accordent une attention particulière à la surveillance de la conception des questions. Les directeurs départementaux de l’éducation ont la responsabilité de prévenir toute fuite d’informations, assurant ainsi l’équité et l’égalité des chances pour tous les candidats.

Ainsi, la réforme de l’examen de validation du cycle primaire représente un pas en avant vers une évaluation plus juste et plus représentative des compétences des élèves. En mettant l’accent sur une approche qualitative, le Ministère de l’Éducation Nationale cherche à améliorer l’efficacité du système éducatif et à préparer les élèves de manière adéquate aux défis de l’avenir.