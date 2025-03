Évolution du dinar : stabilité ou envolée, quels sont les cours de change des devises ce 5 mars ?

Les fluctuations des devises continuent d’animer aussi bien le marché informel que le marché officiel de la Banque d’Algérie. Cependant, après une période marquée par une forte instabilité, une certaine accalmie semble s’installer. Voici un état des lieux des taux en vigueur ce mercredi 5 mars 2025.

Au Square d’Alger, principal baromètre du marché parallèle, l’euro affiche une stabilité remarquable depuis plusieurs jours. Il s’échange à 249 dinars à l’achat et 252 dinars à la vente, mettant un terme aux variations habituelles. De son côté, la Banque d’Algérie enregistre une légère hausse de la monnaie européenne unique, avec un taux d’achat fixé à 133,95 dinars et un taux de vente à 133,96 dinars.

Banque d’Algérie et marché informel : qu’en est-il des autres devises ?

Le dollar américain reste également stable sur le marché noir, s’établissant à 240 dinars à l’achat et 243 dinars à la vente. Le dollar canadien suit cette même dynamique, avec des taux de change qui portent sa valeur à 162 dinars à l’achat et 166 dinars à la vente.

De son côté, la livre sterling conserve une certaine stabilité tout en maintenant des valeurs élevées. Elle s’échange actuellement à 298 dinars à l’achat et 302 dinars à la vente sur le marché parallèle.

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie du 5 au 7 mars 2025 affichent une stabilité remarquable, contrastant fortement avec les fluctuations souvent imprévisibles du marché informel.

Sur le marché officiel, le dollar américain s’échange à 133,95 dinars à l’achat et 133,96 dinars à la vente. De son côté, le dollar canadien affiche un taux d’achat de 93,10 dinars et un taux de vente de 93,11 dinars. Quant à la livre sterling, elle s’établit à 172,06 dinars à l’achat et 172,10 dinars à la vente.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 143,13 143,17 249,00 252,00 Dollar US ($) 133,95 133,96 240,00 243,00 Livre Sterling (₤) 172,06 172,10 298,00 302,00 Dollar CAN ($C) 93,10 93,11 162,00 166,00 Dirham EAU (AED) 36,47 36,48 64,00 66,00

Banque d’Algérie : nouvelles directives pour l’agrément des banques digitales

La Banque d’Algérie a publié deux instructions encadrant l’agrément des banques digitales ainsi que les conditions d’autorisation et d’agrément des banques et des établissements financiers. Ces nouvelles mesures, signées par le Gouverneur de la Banque d’Algérie, s’inscrivent dans le cadre de la mise en application de la loi monétaire et bancaire de 2023.

L’instruction N°01-25 fixe les conditions d’autorisation et d’agrément des banques et des établissements financiers, tandis que l’instruction N°02-25 précise les exigences spécifiques aux banques digitales.

Toute demande d’autorisation pour une banque digitale doit être adressée au Président du Conseil monétaire et bancaire, accompagnée d’un dossier en deux exemplaires, dont un en version numérique.

Ce dossier doit inclure une présentation détaillée du projet, mettant en avant la vision stratégique, les objectifs et les principales motivations. Il doit également comporter les statuts légaux envisagés, une étude technico-économique, ainsi qu’un descriptif des dispositifs de contrôle interne de gestion des risques et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Une fois l’autorisation obtenue, le requérant dispose d’un délai de 12 mois à compter de sa notification pour introduire une demande d’agrément auprès du Gouverneur de la Banque d’Algérie, condition sine qua non pour le lancement des activités de la banque digitale.

Un cadre renforcé pour les banques et les établissements financiers

L’instruction N°01-25 précise aussi les éléments constitutifs du dossier d’agrément pour les banques et les établissements financiers. Toute demande d’autorisation doit inclure une présentation synthétique du projet, les statuts légaux et une étude technico-économique détaillée.

Comme pour les banques digitales, une fois l’autorisation obtenue, un délai de 12 mois est accordé pour déposer une demande d’agrément auprès du Gouverneur de la Banque d’Algérie. Cette procédure concerne aussi bien les nouvelles banques que les succursales d’établissements financiers étrangers souhaitant s’implanter en Algérie.