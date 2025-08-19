Évolution du dinar algérien face à l’euro : où en sont les cours de change cette semaine ?

La question revient sans cesse, comment évolue le dinar algérien face à l’euro en ce mois d’août ? Malgré la révision à la hausse de l’allocation touristique, la flambée des devises sur le marché parallèle continue d’imposer son rythme, laissant les cambistes et les voyageurs face à une réalité implacable.

Alors que la saison estivale touche à sa fin et que la demande en devises s’essouffle légèrement, l’euro reste solidement campé au-dessus de la barre symbolique des 260 dinars, confirmant ainsi sa domination.

Après un léger recul observé fin juillet, la monnaie européenne unique a rapidement retrouvé de la vigueur. Ce mercredi 20 août, premier jour de la semaine, les cambistes du Square Port-Saïd d’Alger affichent l’euro à 258 dinars algériens l’unité pour l’achat, soit 25 800 dinars pour 100 € et 261 dinars algériens l’unité à la vente, soit 26 100 dinars pour 100 €.

Le dollar américain, de son côté, ne reste pas en retrait. Les cambistes proposent aujourd’hui le billet vert à 225 dinars pour la vente, soit 22 500 dinars pour 100 $.

À la Banque d’Algérie, l’écart reste toujours aussi frappant. Ce 20 août, l’euro est coté à 151,48 dinars à l’achat et 151,51 dinars à la vente, bien loin des cours pratiqués sur le Square. Le dollar, quant à lui, s’échange à 129,70 dinars à l’achat et 129,72 à la vente.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 151,48 151,51 258,00 261,00 Dollar US ($) 129,70 129,72 222,00 225,00 Livre Sterling (₤) 175,30 175,34 299,00 303,00 Dollar CAN ($C) 93,84 93,86 160,00 163,00 Dirham Emirati (AED) 35,31 35,31 60,00 62,00

AADL 3 : quel est le dernier délai pour télécharger les recours ?

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) vient d’annoncer une mesure attendue par de nombreux souscripteurs. Les délais de téléchargement des recours, destinés aux inscrits dont les dossiers ont été rejetés dans le cadre du nouveau programme location-vente (AADL 3), sont prolongés jusqu’au 6 septembre prochain, a indiqué l’agence ce mardi dans un communiqué.

Cette décision offre un répit aux concernés, qui disposent désormais de délais supplémentaires pour compléter les formalités nécessaires. L’AADL invite ainsi les souscripteurs à se rendre sur la plateforme électronique officielle www.aadl.dz afin de télécharger leurs dossiers et de finaliser leurs recours dans les délais impartis.

Selon l’agence, cette prorogation représente une opportunité supplémentaire pour les inscrits dans le but d’éviter toute exclusion définitive du programme. Elle vise également à accélérer l’examen et le traitement des recours, l’objectif étant de répondre plus efficacement aux attentes des citoyens et de garantir une gestion transparente des dossiers.

Pour accompagner les souscripteurs et lever toute ambiguïté, l’AADL rappelle la disponibilité de son numéro vert 3040, mis en place pour fournir des informations et répondre aux interrogations des citoyens.

Avec cette décision, l’agence réaffirme son engagement à assurer un suivi rigoureux et équitable de l’opération AADL 3, tout en tenant compte des difficultés rencontrées par certains souscripteurs dans la constitution de leurs dossiers.