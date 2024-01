Évolution des devises : les chiffres de la Banque et du marché noir pour ce 14 janvier !

D’après les données officielles de la Banque d’Algérie, couvrant la période allant du 11 au 15 janvier 2024, les taux de change des devises dépeignent une certaine stabilité. Concernant l’euro, son taux d’achat s’établit à 147.37 dinars algériens, tandis que son taux de vente atteint 147.44 dinars algériens. De manière similaire, le dollar américain se négocie à l’achat à 134.27 dinars algériens et à la vente à 134.28 dinars algériens.

Au-delà des monnaies de premier plan comme l’euro et le dollar, les cotations officielles de la Banque d’Algérie offrent un aperçu détaillé des valeurs associées à d’autres devises. Le dollar canadien, par exemple, affiche un taux d’achat de 100.45 dinars algériens et un taux de vente de 100.49 dinars algériens. D’un autre côté, la livre sterling présente un taux d’achat de 171.35 dinars algériens et un taux de vente de 171.44 dinars algériens.

Le dinar face aux devises sur le marché parallèle

Cependant, les cambistes opérant au Square Port Saïd d’Alger présentent des chiffres divergents, jetant ainsi la lumière sur des disparités notables par rapport aux cours officiels. En effet, pour l’euro, les taux affichés à l’achat sont de 235.00 dinars algériens et de 237.00 dinars algériens à la vente, soulignant des écarts significatifs par rapport aux valeurs officielles émanant de la Banque d’Algérie. Parallèlement, sur le marché informel, le dollar américain fait l’objet d’échanges à l’achat à 215.00 dinars algériens et à la vente à 217.00 dinars algériens.

En outre, les cambistes du marché noir proposent le dollar canadien à l’achat à 157.00 dinars algériens et à la vente à 159.00 dinars algériens. De même, la livre sterling s’échange à des taux nettement différents, avec un taux d’achat de 268.00 dinars algériens et un taux de vente de 270.00 dinars algériens.

Malgré la divergence persistante entre les valeurs affichées sur le marché officiel et celles pratiquées sur le marché informel, une tendance relativement stagnante se dessine pour les principales devises étrangères. Pour vous offrir une vue d’ensemble complète des cours de change des principales devises pour ce dimanche 14 janvier 2024, nous vous présentons un tableau récapitulatif ci-dessous pour faciliter la visualisation de ces variations :