Évolution des devises en Algérie : taux de change de la Banque et du marché informel ce 2 février

La tendance des taux de change en Algérie demeure globalement stable, aussi bien sur le marché officiel que sur le marché parallèle. Après une récente phase d’instabilité, l’euro semble désormais se stabiliser à l’instar des autres monnaies étrangères. Dans cet article, découvrez les taux en vigueur pour ce dimanche 2 février.

Sur le marché informel, l’euro s’échange à 251 dinars algériens à l’achat et 254 dinars à la vente. Le dollar américain se négocie à 241 dinars à l’achat et 244 dinars à la vente, tandis que la livre sterling s’achète à 297 dinars et se revend à 300 dinars. De son côté, le dollar canadien s’établit à 164 dinars à l’achat et 167 dinars à la vente.

Du côté des cotations officielles, la Banque d’Algérie affiche une stabilité notable pour la période allant du 31 janvier au 4 février 2025. L’euro se fixe à 140,51 dinars à l’achat et 140,55 dinars à la vente, alors que le dollar américain s’échange à 135,13 dinars à l’achat et 135,15 dinars à la vente.

La livre sterling suit la même dynamique, avec un taux de 167,97 dinars à l’achat et 168,07 dinars à la vente. Quant au dollar canadien, il se maintient à 93,50 dinars à l’achat et 93,52 dinars à la vente.

Vers l’ouverture de bureaux de change à l’aéroport d’Alger

La Société de gestion des services et des infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGSIA) a annoncé, ce dimanche, l’ouverture imminente de bureaux de change de devises afin de faciliter l’accès des voyageurs algériens à l’allocation touristique pour leurs déplacements à l’étranger.

Ces nouveaux espaces, relevant de la Banque d’Algérie, seront implantés dans les zones réservées de la salle d’embarquement du Terminal Ouest, ainsi que dans la salle d’embarquement du Terminal 1 – Hall 2, précise le communiqué. Cette initiative vise à améliorer les services offerts aux passagers et à leur permettre de se procurer des devises dans un cadre réglementé et sécurisé avant leur départ.

Dans cette même dynamique, il convient de rappeler qu’en décembre dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé, lors d’un Conseil des ministres, la revalorisation de l’allocation touristique. Désormais, chaque voyageur algérien majeur bénéficiera de 750 euros, tandis que les mineurs disposeront de 300 euros.

Par ailleurs, l’allocation dédiée au pèlerinage a été fixée à 1 000 dollars par pèlerin, une mesure qui entrera en vigueur dès la prochaine saison du Hajj. Cette décision s’inscrit dans une volonté affirmée d’améliorer les conditions des citoyens et d’honorer un engagement clé en matière de bien-être.