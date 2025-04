Évolution des devises en Algérie : quels sont les taux de change en Banque et au marché noir ?

Le marché informel des devises poursuit sa trajectoire stable depuis en ce début de la semaine, sans grands mouvements sur les principales monnaies étrangères. Ce dimanche 6 avril 2025, les cambistes du Square Port Saïd d’Alger continuent de proposer des taux proches de ceux enregistrés avant l’Aïd el-Fitr. Toutefois, ces valeurs restent nettement supérieures à celle du marché officiel de la Banque d’Algérie.

L’euro, référence incontournable pour les échanges non officiels, s’échange à 252 dinars à l’achat et 254 dinars à la vente. De son côté, le marché officiel affiche un écart toujours aussi important : la Banque d’Algérie fixe l’euro à 146,45 dinars à l’achat et 146,49 dinars à la vente, selon les dernières cotations commerciales.

Le dollar américain suit une tendance similaire. Dans les circuits parallèles, il se négocie à 234 dinars à l’achat et 236 dinars à la vente. Du côté des taux officiels, il reste bien en dessous, avec 133,25 dinars à l’achat et 133,26 dinars à la vente.

De son côté, la livre sterling garde une valeur élevée sur le marché noir, atteignant 297 dinars à l’achat et 299 dinars à la vente. La Banque d’Algérie affiche, elle, une cotation beaucoup plus modeste, à 173,23 dinars à l’achat contre 173,27 dinars à la vente.

Enfin, la devise canadienne s’achète à 160 dinars et se vend à 162 dinars au Square d’Alger. Alors qu’en Banque, le dollar canadien reste coté à 94,14 dinars à l’achat et 94,17 dinars à la vente.

Hadj 2025 : à combien s’échange le riyal saoudien ?

Avec l’arrivée de la saison du Hadj, la demande en riyal saoudien augmente aussi bien sur le marché parallèle que sur le marché formel. Pour les pèlerins qui cherchent à se procurer la monnaie saoudienne, celle-ci s’échange à hauteur de 63 dinars pour l’achat et 65 dinars pour la vente au niveau du marché informel de change. Tandis qu’en Banque, les cours de change affichent l’unité du riyal saoudien à 35,51 dinars à l’achat et à la vente.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 146,45 146,49 252,00 254,00 Dollar US ($) 133,25 133,26 234,00 236,00 Livre Sterling (₤) 173,23 173,27 297,00 299,00 Dollar CAN ($C) 94,14 94,17 160,00 162,00 Riyal Saoudien (SAR) 35,51 365,51 63,00 65,00

L’ONPO digitalise les préparatifs avec deux plateformes interactives

L’Office National du Hadj et de la Omra (ONPO) entame la saison du Hadj 2025 avec une nouveauté majeure : l’introduction d’un dispositif 100 % numérique pour accompagner les futurs pèlerins dans l’organisation de leur voyage sacré. Cette année, tout se passe en ligne, grâce à deux outils digitaux conçus pour simplifier les démarches et garantir un meilleur encadrement : la plateforme « Bawabet El Hadj DZ » et l’application mobile « Rakb Al-Hujjaj ».

La plateforme « Bawabet El Hadj DZ » regroupe les principales étapes à suivre avant le départ. Elle permet de consulter les modalités de demande de visa, les conditions sanitaires en vigueur et les offres proposées par les agences agréées. Un espace y est également consacré aux actualités et aux communiqués officiels, afin que les pèlerins restent informés à chaque instant.

De son côté, l’application « Rakb Al-Hujjaj » accompagne les fidèles tout au long de leur parcours. Elle propose un suivi en temps réel des vols, des notifications en cas de modification de programme, ainsi qu’un accès rapide aux données pratiques liées aux formalités de voyage. Grâce à cette solution mobile, chaque pèlerin garde le contrôle sur son itinéraire, depuis le départ jusqu’au retour.

Avec ces outils numériques, l’ONPO cherche à offrir une expérience plus sereine et plus sécurisée, tout en adaptant l’organisation du Hadj aux exigences de notre époque. Une initiative qui devrait faciliter la mission des agences de voyage et soulager les familles, souvent inquiètes à l’approche de ce moment aussi spirituel que logistique.