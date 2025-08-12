Évolution des devises en Algérie : quels sont les cours de l’euro et du dollar ce 12 août ?

Après l’entrée en vigueur de la nouvelle allocation touristique, l’attention reste braquée sur l’évolution des devises, en particulier l’euro, dont la valeur continue de susciter l’intérêt des voyageurs et des opérateurs économiques. Dans cet article, découvrez les cours de change du jour.

Ce mardi 12 août, sur le marché noir des devises, la monnaie unique européenne se maintient à un niveau élevé, malgré une stabilité des cours. Au Square Port Saïd d’Alger, principal baromètre de ce marché parallèle en Algérie, l’euro s’échange à 258 dinars à l’achat et 261 dinars à la vente.

Le dollar américain, de son côté, recule légèrement face au dinar. Le billet vert s’affiche à 222 dinars pour l’achat et 225 dinars pour la vente, marquant un petit repli par rapport aux jours précédents.

Sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, les écarts restent considérables. L’euro s’achète à 150,98 dinars et se vend à 151,01 dinars, alors que le dollar passe sous la barre symbolique des 130 dinars. Les données officielles indiquent un cours de 129,96 dinars à l’achat et 129,98 dinars à la vente pour la devise américaine.

Cette différence notable entre les taux officiels et ceux du marché parallèle illustre une fois de plus l’écart persistant qui caractérise le marché des changes en Algérie, accentué ces dernières semaines par la demande accrue en devises.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 150,98 151,01 258,00 261,00 Dollar US ($) 129,96 129,98 222,00 225,00 Livre Sterling (₤) 174,87 174,89 299,00 303,00 Dollar CAN ($C) 94,30 94,33 161,00 163,00 Dirham Emirati (AED) 35,38 35,39 60,00 62,00

Allocation touristique : comment fonctionne le dispositif à l’aéroport d’Alger ?

Samedi passé, Mokhtar Saïd Mediouni, PDG de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGSIA), a fait le point sur l’attribution de la nouvelle allocation touristique au niveau de l’aéroport international d’Alger.

Depuis le 20 juillet, ce dispositif fonctionne au taux officiel, permettant aux voyageurs algériens se rendant à l’étranger de bénéficier d’une allocation de 750 euros par an, ou 300 euros pour les mineurs. Le même droit s’applique également aux pèlerins de la Omra. Selon le responsable, la mise en place s’effectue sans difficultés majeures. « Depuis son lancement, tout se passe dans de bonnes conditions et le processus s’avère plus fluide que pour l’ancienne allocation », a-t-il souligné.

Deux agences de la Banque d’Algérie sont installées sur place, l’une dans l’aérogare internationale, l’autre dans celle des vols intérieurs. Elles traitent les demandes en un temps record, environ deux minutes par personne. « En ce moment, ce sont surtout les familles en vacances à l’étranger qui en profitent », a précisé le PDG. Les agences ont été conçues selon des standards modernes afin d’assurer rapidité et efficacité.

Pour obtenir cette allocation, le voyageur doit déposer une demande auprès de l’une des banques agréées, au moins trois jours ouvrés avant son départ, en fournissant un dossier complet et en réglant en dinars la somme autorisée. La remise en euros s’effectue le jour du voyage, directement au guichet de la Banque d’Algérie, sur présentation du reçu bancaire.