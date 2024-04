Évolution des devises en Algérie : quels sont les cours de change de ce jeudi 18 avril ?

Les écarts entre les taux officiels de la Banque d’Algérie et les tarifs pratiqués dans le secteur informel continuent de se creuser. Les dernières données de la Banque d’Algérie, couvrant la période allant du 17 au 19 avril 2024, révèlent une stabilité relative pour les principales devises étrangères, telles que l’euro et le dollar américain.

Selon ces données officielles, l’euro se négocie en cette fin de semaine à un taux d’achat de 143.06 dinars algériens et à un taux de vente de 143.09 dinars algériens, tandis que le dollar américain affiche un taux d’achat de 134.59 dinars algériens et un taux de vente de 134.61 dinars algériens, suggérant ainsi une certaine constance dans leurs valeurs.

Cependant, la réalité du marché noir, en particulier au Square Port Saïd d’Alger, offre un tout autre scénario ! Sur ce marché informel, les taux de change de l’euro sont nettement plus élevés, atteignant jusqu’à 234.00 dinars algériens à l’achat et 236.00 dinars algériens à la vente. De même, le dollar américain est sujet à des tarifs d’achat allant jusqu’à 217.00 dinars algériens et des tarifs de vente atteignant les 220.00 dinars algériens.

En dehors de la paire EUR/USD, les chiffres de la Banque d’Algérie affichent le dollar canadien à 97.38 dinars algériens pour l’achat et à 97.40 dinars algériens pour la vente. De plus, la livre sterling présente un taux d’achat de 167.55 dinars algériens et un taux de vente de 167.68 dinars algériens.

Parallèlement, les acteurs du marché informel proposent également le dollar canadien à des conditions différentes, avec un taux d’achat de 156.00 dinars algériens et un taux de vente de 158.00 dinars algériens. De son côté, la livre sterling se négocie désormais à un taux d’achat de 262.00 dinars algériens et à un taux de vente de 265.00 dinars algériens.

Malgré ces disparités criantes entre les valeurs affichées sur le marché officiel et celles observées sur le marché informel, une certaine stabilité semble régner sur les principales devises étrangères cette semaine.

Pour obtenir une vision globale des taux de change des principales devises pour ce jeudi 18 avril 2024, référez-vous au tableau récapitulatif ci-dessous. Ceci vous permettra de mieux appréhender les dynamiques des marchés de change en Algérie, que ce soit les valeurs officielles ou celles du marché informel :

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 143.06 143.09 234.00 236.00 Dollar US ($) 134.59 134.61 217.00 220.00 Livre Sterling (₤) 167.55 167.68 262.00 265.00 Dollar CAN ($C) 97.38 97.40 156.00 158.00 Dirham EAU (AED) 36.64 36.65 58.00 60.00

