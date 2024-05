Évolution des devises en Algérie : nouvelle hausse de l’euro sur le marché noir ce 21 mai

Les taux de change des devises étrangères affichent une stabilité relative sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, mais connaissent une flambée sur le marché informel. En effet, les principales devises étrangères voient leurs valeurs s’envoler sur le marché noir, contrastant nettement avec les cotations officielles. Cet article vous propose un tour d’horizon des taux de change actuels, aussi bien sur le marché officiel que parallèle.

Sur le marché noir, les cambistes proposent désormais l’euro à 239.00 dinars algériens pour l’achat et à 241.00 dinars algériens pour la vente. La monnaie européenne continue de voir sa valeur augmenter, reflétant la forte demande et les fluctuations du marché informel.

La livre sterling atteint également des sommets au niveau du marché parallèle du Square Port Saïd d’Alger. Les cambistes proposent la monnaie britannique à un taux d’achat de 276.00 dinars algériens et à un taux de vente de 278.00 dinars algériens.

Le dollar américain, quant à lui, semble stagner, s’échangeant encore à 221.00 dinars algériens à l’achat et à 223.00 dinars algériens à la vente. Le dollar canadien reste stable aussi et s’établit à un taux de 159.00 dinars algériens à l’achat et 161.00 dinars algériens à la vente sur le marché noir.

Taux de change des devises à la Banque d’Algérie ce mardi 21 mai !

Les récentes données de la Banque d’Algérie, couvrant la période du 20 au 22 mai 2024, offrent un aperçu précis des taux de change des principales devises étrangères. L’euro maintient sa stabilité sur les étals de la Banque d’Algérie. Le taux officiel se situe à 145.92 dinars algériens pour l’achat et à 145.99 dinars algériens pour la vente.

La livre sterling s’échange à un taux d’achat de 170.41 dinars algériens et à un taux de vente de 170.48 dinars algériens. Le dollar américain préserve également sa stabilité, avec un taux de 134.25 dinars algériens pour l’achat et de 134.27 dinars algériens pour la vente. Le dollar canadien, quant à lui, s’échange à un taux de 98.60 dinars algériens à l’achat et de 98.62 dinars algériens à la vente.

Contrastant avec le marché officiel, le marché informel continue de montrer des écarts significatifs. En résumé, les taux de change des devises étrangères restent relativement stables sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, tandis que leurs valeurs continuent de s’envoler sur le marché informel. Pour une compréhension approfondie des taux de change actuels et de leurs implications, consultez notre récapitulatif détaillé des taux de change des principales devises étrangères pour ce mardi 21 mai 2024 :

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 145.92 145.99 239.00 241.00 Dollar US ($) 134.25 134.27 221.00 223.00 Livre Sterling (₤) 170.41 170.48 276.00 278.00 Dollar CAN ($C) 98.60 98.62 159.00 161.00 Dirham EAU (AED) 36.55 36.55 59.00 61.00

