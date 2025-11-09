Évolution des devises en Algérie : l’euro s’envole à un niveau record sur le marché noir ce 09/11

Depuis plusieurs semaines, l’euro poursuit une ascension spectaculaire sur le marché parallèle en Algérie, grimpant palier après palier pour atteindre de nouveaux records historiques. Malgré quelques moments d’accalmie, la tendance reste clairement orientée à la hausse, confirmant une pression constante sur la devise nationale. Cette envolée suscite de vives interrogations sur l’avenir du dinar et sur la capacité du marché à retrouver un équilibre dans les mois à venir.

En ce début de semaine, l’euro a franchi la barre symbolique des 27 400 dinars. Dans les coulisses du marché informel, la devise européenne s’échange jusqu’à 27 450 dinars pour 100 euros, un niveau jamais atteint auparavant. Pour l’achat, les cambistes affichent des prix oscillant entre 271,5 dinars pour l’achat et 274,5 dinars pour la vente, réduisant ainsi l’écart entre l’achat et la vente. Ce faible différentiel reflète une demande persistante et soutenue, qui continue de tirer les prix vers le haut.

Taux de change de l’euro en Algérie : qu’en est-il du marché officiel ?

Alors que le marché parallèle des devises continue de s’envoler, le marché officiel de la Banque d’Algérie maintient un calme remarquable. L’euro, qui bat record sur record dans le circuit informel, affiche une étonnante stabilité dans les cotations officielles.

Selon les données actualisées de la Banque d’Algérie, la monnaie européenne s’échange autour de 15 000 dinars pour un billet de 100 euros, soit 150,52 dinars à l’achat et 150,55 dinars à la vente. Ces chiffres traduisent une stagnation des cours officiels, en décalage total avec l’agitation observée sur le marché noir, où les prix ne cessent de grimper depuis plusieurs semaines. Cette dualité entre les deux marchés illustre le fossé croissant entre la valeur réglementée de l’euro et sa valeur réelle dans les échanges quotidiens.

Hausse des devises en Algérie : jusqu’où ira l’euro ?

Le marché noir de change en Algérie repose sur un déséquilibre structurel : une offre restreinte face à une demande toujours croissante. Cette tension s’explique par plusieurs facteurs comme les besoins élevés du secteur informel, les transactions commerciales non officielles, mais aussi les dépenses de voyage à l’étranger, notamment pour les études ou les vacances. Dans un contexte où l’accès aux devises dans les circuits bancaires reste limité, le marché noir demeure la principale source d’approvisionnement.

Cette dynamique, nourrie par la spéculation et l’incertitude économique, entretient un cercle vicieux difficile à briser. Chaque hausse alimente les anticipations d’une nouvelle progression, poussant les acteurs du marché à acheter davantage pour se protéger contre la dépréciation du dinar. L’absence d’un marché officiel compétitif et la lenteur des réformes monétaires accentuent encore la dépendance vis-à-vis de ce système informel.

À ce stade, l’évolution future de l’euro en Algérie demeure incertaine. Tant que la demande en devises européennes restera élevée et que l’offre ne répondra pas aux besoins réels du marché, le marché parallèle continuera de dicter la tendance. Mais pour l’heure, l’euro semble bien parti pour maintenir sa domination se rapprochant dangereusement du seuil des 280 dinars l’unité sur le marché informel, renforçant son statut de valeur refuge dans un contexte économique encore fragile.