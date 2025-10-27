Évolution des devises en Algérie : l’euro bat un nouveau record sur le marché noir ce 27 octobre

En ce début de semaine, la monnaie européenne poursuit son ascension fulgurante sur le marché parallèle des devises. Pour la première fois, l’euro a franchi la barre symbolique des 27 000 dinars algériens à la vente, un record historique qui illustre la tension persistante sur la demande en devises étrangères.

Ce lundi 27 octobre, les cambistes proposaient le billet de 100 euros à 27 000 dinars à la vente, contre 26 750 dinars à l’achat, soit une hausse de 200 dinars par rapport à la veille. Une évolution rapide qui traduit la fébrilité du marché informel face à une offre toujours limitée.

Sur le marché officiel, la Banque d’Algérie affiche un taux d’environ 151,11 dinars pour un euro à l’achat, ce qui équivaut à 15 111 dinars pour un billet de 100 euros. L’écart entre les deux marchés atteint ainsi près de 12 000 dinars, confirmant la déconnexion totale entre la valeur officielle et la réalité du terrain.

Quelles sont les raisons derrière la hausse de l’euro en Algérie ?

Cette flambée s’explique avant tout par une forte pression de la demande, accentuée notamment par la reprise des importations de véhicules neufs et de moins de trois ans par des particuliers. En effet, beaucoup d’acheteurs se tournent vers les marchés étrangers, à l’instar de la France et de la Chine, pour concrétiser leurs transactions, ce qui amplifie la demande sur l’euro et le dollar.

Face à cette situation, les cambistes ajustent leurs prix presque quotidiennement. Chaque variation alimente une spirale haussière, où la rareté de la devise nourrit elle-même la montée des cours. Cette dynamique renforce la spéculation et fragilise davantage le dinar, déjà affaibli par un marché parallèle devenu incontournable pour de nombreux opérateurs. À ce rythme, l’euro semble bien parti pour poursuivre sa course ascendante dans les jours à venir.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 151,11 151,15 267,00 270,00 Dollar US ($) 130,07 130,08 229,00 232,00 Livre Sterling (₤) 173,12 173,19 302,00 305,00 Dollar CAN ($C) 93,04 93,07 160,00 163,00 Dirham Émirati (AED) 35,41 35,41 60,00 62,00

Taux de change en Algérie : qu’en est-il des autres devises ?

Alors que l’euro poursuit son envolée sur le marché parallèle, les autres devises étrangères semblent résister à cette agitation. Le dollar américain, la livre sterling et le dollar canadien affichent une relative stabilité, aussi bien sur le marché informel que dans les cotations officielles de la Banque d’Algérie.

Au square Port-Saïd d’Alger, principal baromètre du marché noir, le dollar américain se négocie autour de 229 dinars à l’achat et 232 dinars à la vente. La livre sterling, de son côté, reste ancrée à un niveau élevé, oscillant entre 301 dinars à l’achat et 305 dinars à la vente. Quant au dollar canadien, il conserve des valeurs proches de celles enregistrées ces derniers jours, à 160 dinars à l’achat et 163 dinars à la vente.

Sur le marché officiel, la Banque d’Algérie maintient des écarts notables par rapport aux taux appliqués dans les échanges informels. Le dollar américain s’établit à 130,07 dinars à l’achat et 130,08 dinars à la vente, tandis que la livre sterling tourne autour de 173,12 dinars à l’achat et 173,19 dinars à la vente. Pour sa part, le dollar canadien évolue à 93,04 dinars à l’achat et 93,07 dinars à la vente, sans variation significative.