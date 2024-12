Évolution des devises en Algérie : instable sur le marché informel, où en est l’euro ce mardi ?

Le marché informel de change continue de refléter une instabilité marquée, particulièrement visible dans la baisse des taux de change des principales devises étrangères, avec l’euro en tête. Cette situation, qui intervient suite à la décision du Président Tebboune de rehausser l’allocation touristique à 750 euros, suscite des débats sur l’avenir de ce marché parallèle.

Pour certains observateurs, cette tendance pourrait annoncer une éventuelle fin du marché noir des devises. Cependant, d’autres estiment qu’il est encore prématuré d’évoquer une telle conclusion, d’autant plus que les taux de l’euro, bien qu’en recul, demeurent à des niveaux relativement élevés.

Les fluctuations des devises continuent de captiver l’attention, tant au niveau de la Banque d’Algérie qu’au sein du marché parallèle. Dans cet article, découvrez les derniers chiffres en vigueur ainsi que les tendances qui façonnent ce marché en constante évolution.

Banque d’Algérie et marché noir : voici les taux de change pour ce 24 décembre !

La Banque d’Algérie a publié les taux de change officiels applicables du 24 au 26 décembre 2024. Ces chiffres reflètent la stabilité relative des devises sur le marché officiel L’euro s’échange à 140,54 dinars algériens à l’achat et à 140,58 dinars algériens à la vente. De son côté, le dollar américain affiche un taux de 135,22 dinars algériens à l’achat contre 135,24 dinars algériens à la vente.

Concernant la monnaie canadienne, le dollar canadien se négocie à 94,00 dinars algériens à l’achat et à 94,02 dinars algériens à la vente. Enfin, la livre sterling affiche les taux les plus élevés, avec 169,50 dinars algériens à l’achat et 169,54 dinars algériens à la vente.

Marché informel des devises : l’euro toujours en baisse !

Sur le marché informel de change, les principales devises continuent d’afficher des fluctuations. L’euro, en baisse constante, s’échange à 243 dinars à l’achat et à 246 dinars à la vente. Cette tendance illustre une diminution progressive de sa valeur face au dinar algérien.

En outre, le dollar américain suit la même trajectoire, avec une légère baisse. Les cambistes proposent le billet vert à 233 dinars à l’achat contre 236 dinars à la vente.

Du côté du dollar canadien, les taux affichent 160 dinars à l’achat et 164 dinars à la vente, indiquant une relative stabilité par rapport aux autres devises. Quant à la livre sterling, elle se maintient à des niveaux élevés, s’échangeant à 292 dinars à l’achat et à 298 dinars à la vente.