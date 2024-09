Évolution des devises en Algérie : hausse vertigineuse de l’euro sur le marché noir ce 26 septembre

En cette période de rentrée, le marché des devises en Algérie connaît une dynamique particulière. Bien que les taux de change restent relativement stables sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, une hausse vertigineuse s’observe sur le marché informel.

Les cambistes du marché noir proposent désormais l’unité de la monnaie européenne à des prix plus élevés. En cette fin de semaine, l’euro s’échange à 245,00 dinars algériens à l’achat et à 247,00 dinars algériens à la vente.

Le dollar américain suit également cette tendance haussière au niveau de la bourse informelle, se négociant à 223,00 dinars algériens à l’achat et à 225,00 dinars algériens à la vente. La monnaie canadienne, quant à elle, ne fait pas exception, avec des taux de 162,00 dinars algériens à l’achat et 164,00 dinars algériens à la vente.

Quels sont les taux de change des devises à la Banque d’Algérie !

Cependant, sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, les taux demeurent plus stables. Selon les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien du 25 au 27 septembre, l’euro reste stable avec des valeurs atteignant 147,48 dinars algériens à l’achat et 147,52 dinars à la vente.

De son côté, le dollar américain affiche une stabilité avec des taux fixés à 132,18 dinars algériens à l’achat et 132,20 dinars algériens à la vente. Le dollar canadien s’échange quant à lui à 98,45 dinars algériens à l’achat et 98,47 dinars algériens à la vente.

Les écarts croissants entre les cours officiels et parallèles soulignent une évolution complexe des devises en Algérie. Le marché noir, souvent en décalage avec les valeurs officielles, joue un rôle significatif dans les transactions, notamment pour les devises les plus prisées, comme l’euro et le dollar.