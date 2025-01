Évolution des devises en Algérie : combien valent 100 € en Banque et au marché noir ce 19 janvier ?

En ce début de semaine, les taux de change en Algérie affichent une tendance globalement stable, aussi bien sur le marché officiel que sur le marché informel. Après une récente période d’instabilité, l’euro semble désormais maintenir une certaine stagnation. Voici les chiffres en vigueur pour ce dimanche 19 janvier.

Sur le marché informel, les cambistes proposent l’unité de l’euro à 251 dinars algériens à l’achat et à 255 dinars à la vente. Concrètement, cela équivaut à 25 100 dinars algériens pour un billet de 100 euros à l’achat, et 25 500 dinars à la vente.

Du côté des cotations officielles de la Banque d’Algérie, l’euro unique est fixé à 139,67 dinars pour l’achat et à 139,70 dinars pour la vente. Cela signifie qu’il faut débourser 13 967 dinars pour acquérir 100 euros, tandis que la vente de cette somme permet de récupérer 13 970 dinars algériens.

Cette stabilité des taux reflète une accalmie notable après les fluctuations observées récemment. Les analystes continueront de surveiller l’évolution de l’euro face au dinar dans les jours à venir, notamment en raison des incertitudes qui pourraient influencer les coulisses du marché parallèle de change.

Quels sont les taux de change des devises en Banque et au marché informel ce dimanche ?

Sur le marché parallèle, le dollar américain s’échange à 243 dinars algériens à l’achat et à 247 dinars à la vente. La livre sterling, pour sa part, s’achète à 296 dinars et se vend à 300 dinars. Quant au dollar canadien, il s’établit à 165 dinars à l’achat et à 169 dinars à la vente.

Du côté des cotations officielles, la Banque d’Algérie indique une remarquable stabilité pour la période allant du 17 au 21 janvier 2025. Le dollar américain affiche un taux de 135,79 dinars algériens à l’achat et de 135,80 dinars à la vente.

La livre sterling suit la même dynamique, avec un taux officiel de 165,37 dinars algériens à l’achat et de 165,45 dinars à la vente. De même, le dollar canadien conserve une relative stabilité, s’établissant à 94,24 dinars algériens à l’achat et à 94,27 dinars à la vente.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 139,67 139,70 251,00 255,00 Dollar US ($) 135,79 135,80 243,00 247,00 Livre Sterling (₤) 165,37 165,45 296,00 300,00 Dollar CAN ($C) 94,24 94,27 165,00 169,00 Dirham EAU (AED) 36,96 36,97 64,00 66,00

Marché parallèle de change : saisie d’une importante somme en devises à Sidi Bel Abbès

La brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers de la Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès a frappé fort cette semaine. Quatre individus, âgés de 35 à 40 ans, ont été arrêtés pour leur implication dans un réseau criminel spécialisé dans le trafic de devises étrangères.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts visant à protéger l’économie nationale contre les infractions financières. Alertés par des informations sur des activités suspectes dans la ville de Sidi Bel Abbès, les enquêteurs ont lancé des investigations rigoureuses qui ont permis d’identifier le chef du réseau et ses complices.

Ainsi, les autorités ont réussi à démanteler le réseau criminel, mettant un terme à leurs activités illicites. Lors de cette intervention, les enquêteurs ont procédé à la saisie de plus de trois milliards de centimes en monnaie nationale, ainsi que d’importantes sommes en devises étrangères.

L’opération, menée sous la supervision du parquet compétent, s’est soldée par la présentation des suspects devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Bel Abbès. Ils feront face à des accusations d’infraction à la législation sur le change et aux mouvements de capitaux transfrontaliers.