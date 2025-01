Évolution des devises en Algérie : taux de change de la Banque et du marché noir ce 5 janvier

Le marché noir des devises en Algérie connaît un début d’année 2025 marqué par une remontée notable de l’euro face au dinar. Après une chute significative enregistrée en décembre dernier, la monnaie européenne reprend de la vigueur, attirant l’attention des observateurs et des acteurs économiques.

En décembre dernier, le marché parallèle a traversé une période d’instabilité. Après près de 20 jours de stagnation, l’euro a chuté de 262 à 242 dinars entre le 10 et le 29 décembre, enregistrant une baisse de près de 8 %. Cette diminution était intervenue suite à l’annonce de l’augmentation de l’allocation touristique, un facteur ayant temporairement influencé la demande sur le marché des devises.

🟢 À LIRE AUSSI : Jeux, concours et arnaques en ligne : Algérie Poste lance un avertissement

Mais depuis le 30 décembre, l’euro est reparti à la hausse face au dinar algérien, confirmant l’imprévisibilité de ce canal informel. Ce dimanche 5 janvier, la devise européenne s’échange contre 245 dinars pour l’achat et contre 248,50 dinars pour la vente.

Taux de change des devises sur le marché noir : où en sont les autres devises ?

Sur le marché parallèle des devises, le dollar américain, la livre sterling et le dollar canadien enregistrent des valeurs relativement stables, mais toujours élevées en ce début d’année 2025. Le dollar américain s’échange actuellement à 233 dinars algériens à l’achat et à 236,50 dinars à la vente.

La livre sterling, quant à elle, affiche des niveaux supérieurs, s’achetant à 290 dinars et se vendant à 295 dinars. Du côté du dollar canadien, les taux de change se fixent à 160 dinars à l’achat et 164 dinars à la vente.

Banque d’Algérie : à combien s’échangent les devises ce dimanche ?

La Banque d’Algérie a communiqué les taux de change officiels en vigueur pour la période du 2 au 6 janvier 2025, affichant une stabilité relative des devises sur le marché officiel. L’euro, principale référence pour de nombreuses transactions, s’échange à 140,93 dinars algériens à l’achat et à 140,97 dinars à la vente, confirmant son maintien à des niveaux équilibrés.

🟢 À LIRE AUSSI : Fonction publique : Paiement « exceptionnel » des salaires de janvier 2025

En outre, le dollar américain, souvent utilisé dans les échanges internationaux, se situe à 135,86 dinars à l’achat et 135,87 dinars à la vente. Parmi les devises les plus élevées, la livre sterling s’impose avec un taux de 170,06 dinars à l’achat et 170,12 dinars à la vente, reflétant son positionnement fort sur le marché algérien. Enfin, le dollar canadien, prisé par certains segments du marché, affiche des taux de 94,32 dinars algériens à l’achat et 94,34 dinars à la vente.